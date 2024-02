Querella ante Fiscalía de Burgos por el 'hackeo de la Plataforma de Bonos al Consumo

BURGOS, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha presentado una querella ante la Fiscalía tras el 'hackeo' que sufrió el pasado mes de diciembre la plataforma de Bonos al Consumo, según ha anunciado el concejal de Comercio, Raúl Martínez, quien ha asegurado que el Ministerio Público tomará las medidas correspondientes.

Según ha detallado el concejal, una persona manipuló la plataforma de Bonos al Consumo modificando ciertos códigos informáticos para permitir que alguien no empadronado pudiera adquirir los bonos, algo imposible por que los no empadronados no pueden beneficiarse de estas ayudas.

Martínez ha explicado que la relación entre la empresa responsable de la plataforma y el Ayuntamiento es estrecha, ya que la empresa proporciona al Consistorio los datos de los solicitantes de compra para verificar su empadronamiento y este proceso se lleva a cabo a través de códigos informáticos.

Tras el incidente, el Equipo de Gobierno trasladó la situación al Servicio Jurídico del Ayuntamiento y éste ha determinado que podría constituir un delito y, en consecuencia, se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para que tome las medidas correspondientes.