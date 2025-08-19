El Ayuntamiento de Burgos realizará inversiones de 300.000 euros en la mejora de las piscinas Marta Fernández

BURGOS 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos realizará inversiones por valor de 300.000 euros en las piscinas Marta Fernández Infante del complejo de San Amaro para acomter obras consistentes en la "sustitución de materiales y arreglos" como el del vaso central, los bordes y el acceso desde la zona de césped hasta la piscina familiar.

La responsable del servicio municipalizado de instalaciones deportivas, Carolina Álvarez, ha explicado que al ser una instalación al aire libre, "está sujeta a las inclemencia" del tiempo, sobre todo en invierno, con heladas persistentes y bajas temperaturas. Esto provoca algunas "pérdidas por los laterales" de la piscina y los bordes. Las obras se van a empezar en cuanto termine la temporada de verano, dentro de 20 días.

Entre las inversiones previstas para este año, está mejorar la "vegetalización de la valla", que con el clima se ha ido deteriorando para generar "más de intimidad hacia el interior".

Álvarez ha recordado que el comienzo de esta temporada del Ayuntamiento ya hizo una inversión en torno "también a los 300.000 euros" para la reparación de diversas estructuras de la piscina, como paredes verticales, vallado y el resembrado de algunas de las zonas de césped. También se acometieron obras en cerramientos, las griferías y material de vestuarios, ha recordado.

La concejala de Deportes ha informado de que el pliego para la licitación se encuentra ya en asesoría jurídica, con lo que será "inminente que salga a concurso". Y es que, según ha recordado, la concejala, las obras en este tipo de instalaciones "son constantes y nunca es suficiente" la inversión que se realiza en ellas.

Álvarez se ha desplazado a las instalaciones de las piscinas municipales Marta Fernández Infante, del complejo de San Amaro, donde ha visitado los gimnasios, el solario y las piscinas interior y exterior del recinto.

Ha destacado la importancia de dotar de "accesibilidad y movilidad" a las instalaciones locales. A largo del año, el Ayuntamiento ha otorgado 65 autorizaciones individuales para la introducción de sillas específicas hasta el interior de las piscinas.

Por lo que respecta a los abonados burgaleses en sus instalaciones deportivas, el número de usuarios de este año 2024 ha sido "récord", con 46.300 carnets y más de 127.000 usos de las instalaciones deportivas. Para complementar las actuaciones en otras instalaciones, el Ayuntamiento tiene previsto poner en marcha varias obras, entre ellas en la cubierta del polideportivo de el plantío, donde se van a invertir 1,8 millones de euros, así como en la que se va a llevar a cabo en las instalaciones de los campos de fútbol de Pallafría, donde juegan y entrenan decenas de equipos de base.