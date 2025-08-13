El Ayuntamiento de Burgos recibe cinco ofertas de suelo del pueblo antiguo de Gamonal para vivienda joven

BURGOS 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso, ha informado de que se han presentado "cinco ofertas de particulares" al concurso del Consistorio para hacerse con parcelas del pueblo antiguo de Gamonal, al objeto de destinar dicho espacio a vivienda joven.

Manso ha precisado que se ha llegado al 60 por ciento de lo ofertado por el Ayuntamiento, en total 1.245 metros cuadrados por un valor de 299.269,29 euros. Estas cinco ofertas presentadas "han de pasar por los técnicos" para comprobar que todo esté correcto y se "ajustan" a las premisas establecidas por la Gerencia de Urbanismo. El tipo de licitación fijado como importe máximo era de 254,61 euros el metro cuadrado, que no se ha completado en todas las ofertas.

Las cinco ofertas se resumen en una primera de 207 metros cuadrados de edificabilidad y al precio base de la licitación por metro cuadrado, en total 52.704,27 euros; la segunda era de 342 metros cuadrados, al precio base, lo que implica 87.076,62 euros; la tercera tiene 261 metros cuadrados y una oferta "al precio más barato de los posibles", 229,15 euros, en total "59.808,15 de desembolso municipal; la cuarta es de 249 metros cuadrados y ha sido ofertada también al precio más barato de los posibles, y 57.058,35 de coste. Y la, quinta es de 186 metros cuadrados, al mismo precio por metro y un valor de 42.621,90 euros.

Ahora quedan dos pasos por realizar para concluir este proceso; por un lado, ha explicado Manso, "comprobar que todo es correcto" a través de un "informe de los técnicos municipales"; y una vez hecho, se procederá "a escriturar". Este proceso puede llevar "varios meses".

En el caso de que haya quedado algún solar intermedio, el Ayuntamiento de Burgos puede negociar con el propietario, y si la compra interesa, el Consistorio la hará. Los 200.000 euros no gastados, podrían ir orientados a esas futuras compras; si no se concreta en nada, irán a remanente tesorería.

El fin pretendido con la licitación es la incorporación al Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) de las parcelas que se adquieran mediante este concurso para destinarlas a fines públicos y de interés social que redunden en la recuperación económica y social de ese entorno y contribuyan a su rehabilitación. En concreto la intención del Ayuntamiento de Burgos es hacer apartamentos para jóvenes, con un máximo 70 metros cuadrados por vivienda.

Con respecto a los fondos europeos para la constitución del Distrito Joven de Gamonal, el Ayuntamiento de Burgos "sigue pendiente" de la respuesta del Gobierno de España para poder recibir 12 millones de los 20 en los que está tasado el proyecto. Eso sí, Manso ha reconocido que, si no se obtienen esos fondos, el Consistorio asumirá el proyecto y la inversión.