El Ayuntamiento de Burgos sacará un nuevo pliego para el Centro de Integración Social para 64 personas

BURGOS 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Mila del Campo, ha informado de que su área sacará a concurso una "acción concertada" para otorgar la gestión del Centro de Integración Social (Ceis) que tendrá cabida para 64 personas.

De ellas, "43 usuarios estarán en el área residencial"; seis plazas son para personas que "necesitan cierta tutela"; y otras 15 son de "integración absoluta" y pueden acceder a talleres viviendo en la sociedad.

El concurso se plantea por cuatro años más dos prórrogas de dos años, con un total de 718.000 euros cada una de las anualidades.

Se trata de una "fórmula con algunos condicionantes" para para otorgar la gestión, "similar a las que usa la Junta de Castilla y León", ha precisado Del Campo. Además, la edil ha informado de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) ha rechazado la pretensión de la Asociación La Rueda que había denunciado la adjudicación a la empresa Eulen del servicio de la Casa de la Mujer.

El ente regional ha estimado que todo se encuentra según marca la ley y no hay lugar a la realización de un nuevo concurso. El Ayuntamiento ha levantado la suspensión a Eulen y ha elevado a definitiva la adjudicación.

Por otro lado, en la sesión de la Gerencia de Servicios Sociales se ha dado cuenta justificativa de las subvenciones para el desarrollo de programas para la integración de personas inmigrantes del año 2024 por valor de 43.000 euros; de la correspondiente a la Promoción de la Igualdad de Género y de promoción de la mujer, por 44.200 euros; y se han aprobado las cuentas justificativas de las subvenciones para Grupos Musicales Juveniles de 2024 por 9.300 euros.

Además, en la comisión de Servicios Sociales se han visado varios reconocimientos extrajudiciales de crédito de facturas presentadas por varias asociaciones.

Es el caso de La Rueda, la correspondiente a los meses de julio y agosto del año 2025 por la gestión de la Casa de la Mujer, que asciende a 6.900 euros; de la Fundación Lesmes, sobre el Servicio de Urgencias Sociales, con 3.250 euros al mes correspondientes a julio, agosto y septiembre de 2025; y de la factura presentada por la mercantil Igmo correspondiente al mes de septiembre de 2025, sobre la gestión de la Comida a Domicilio, que supone 87.587 euros cada mes.

REALOJOS

Por lo que se refiere a los realojos de familias que residían en el poblado chabolista del Encuentro, Servicios Sociales ha aprobado el realojo de cuatro de las seis aún estaban en el poblado.

Lo ha hecho en tres viviendas de la capital y otra en el Alfoz de Burgos. Desde el área de Inclusión Social se ha informado de que aún hay "otras dos pendientes".

La idea es que se formalicen los realojos en el mes de noviembre, "en todo caso antes de fin de año", ha confirmado Del Campo En la sesión celebrada este martes, la Gerencia de Servicios Sociales también ha aprobado la justificación de la subvención suscrita con la asociación Juan Soñador para el desarrollo del proyecto Conexión en materia de intervención con jóvenes en situación de riesgo correspondiente al año 2024.

Y con la Fundación Aspanias, en materia de servicios sociales también de 2024; así como la primera prórroga del convenio con la Universidad de Burgos, en materia de Cooperación al Desarrollo del año 2025 por 20.000.

La concejala de Servicios Sociales también ha informado de que el próximo día 11 de diciembre, el Ayuntamiento de Burgos va a rendir homenaje a las personas centenarias de la ciudad. Este año se incorporan a los 100 años 68 personas. En la provincia de burgos hay censadas un total de 169.