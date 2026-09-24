Ayuntamiento de Burgos tendrá un techo de gasto de 261 millones con una previsible prórroga del presupuesto

Andrea Ballesteros. Archivo - AYTO BURGOS

BURGOS, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha asegurado este jueves que el límite de gasto no financiero para el próximo ejercicio, que incluye al Consistorio y a la sociedad Promoción y Desarrollo de Burgos 'ProBurgos', fija un techo presupuestario en 261,54 millones de euros.

Pese a la aprobación de las directrices técnicas, la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, ha reconocido que el escenario "más probable" es que se prorrogue el actual presupuesto, ya que el PP es "realista en cuanto a la situación" por la dificultad de negociar con la oposición y a la imposibilidad de recurrir a cuestiones de confianza en este momento del mandato.

Según los datos aportados por Ballesteros, se produce un incremento del 5,61 por ciento respecto al ejercicio anterior, cuando el límite se estableció en 247,65 millones.

El cálculo, según han trasladado Ballesteros, parte de una estimación del límite de la regla de gasto fijada en 200,24 millones y se alinea con el objetivo de estabilidad presupuestaria de equilibrio (superávit en operaciones no financieras), que toma como referencias de crecimiento el PIB un 3,5 por ciento, para 2026, y un 4 por ciento para 2027, en consonancia con el informe anual remitido a Bruselas.

Junto a este techo de gasto, la Junta de Gobierno ha aprobado las líneas fundamentales del presupuesto de 2027, un trámite habitual que marca el inicio para que las diferentes áreas del Consistorio comiencen a perfilar sus necesidades de cara al próximo año.

Así, Andrea Ballesteros ha matizado que los "esfuerzos prioritarios" de la Corporación están centrados actualmente en otras gestiones "clave", como es la refinanciación de la deuda de los extintos consorcios y el acceso al crédito de 25 millones de euros destinado a acometer inversiones estratégicas y necesarias para la ciudad, por encima de la negociación de un nuevo prpyecto de cuentas para 2027 "que se antoja cuesta arriba".