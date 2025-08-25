El Ayuntamiento de Burgos tiene en marcha 17 procesos de oposiciones y 74 plazas en juego

BURGOS 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sección de personal del Ayuntamiento de Burgos tiene abiertos 17 procesos de ofertas de empleo público que afectan a 74 plazas por cubrir, tal y como ha expuesto la concejala del área en el Consistorio, Yolanda Barriuso.

Barriuso ha subrayado que ya se han culminado seis procesos que afectan a 47 plazas, es decir, el 63 por ciento de los puestos, mientras están en trámite otros once procesos que "afectan a 27 plazas".

En lo que corresponde al personal laboral, ha precisado que "son un total de ocho procesos" que afectan a 61 plazas y se ha ejecutado ya "el 50 por ciento de estos procesos".

En este sentido, Barriuso ha incidido en que cuatro Técnicos de la Administración General (TAG) se van a incorporar "de manera inmediata", de los que uno va a ir a Participación, incorporado el 9 de agosto; otro a Tributos, otro a la Gerencia de Servicios Sociales y el último estará adscrito a Personal.

Además, se prevé que, a través de la bolsa de empleo, haya un técnico más en Movilidad y otro en Licencias, tal y como ha indicado la concejala, quien también ha destacado que se continúa con los procesos de provisión de carácter definitivo que se realiza a través del sistema de "libre designación". En este sentido se va a nombrar a el director de Calidad y Modernización el 1 de septiembre y se ha reiniciado también el proceso del gerente de Movilidad porque ha habido renuncias.

TEMPORALES

Por otro lado, el Ayuntamiento de Burgos va a contratar personal temporal con los programas de la Junta de Castilla y León, perfiles que comenzarán a trabajar en septiembre, si bien el Ayuntamiento tiene que definir concretamente a qué área quiere asignar estos empleos.

En este sentido, el Ayuntamiento de Burgos ha recibido una subvención directa de 226.100 euros que va a permitir contratar 20 personas en contratos temporales a desempleados, en jornada completa durante nueve meses y siempre que la contratación se realice entre el periodo comprendido del 15 de septiembre de este año hasta el 30 de junio de 2026. Además, se prevé la incorporación de diez personas más y en 2025, otras ocho.

Estos serían un ingeniero técnico de Obras Públicas, dos oficiales de jardinería, un técnico medio de Cultura, un técnico de Gestión Económico Financiera y dos auxiliares para Cultura y Turismo y un auxiliar para personal para el Plan de Igualdad.

FACTURAS Y RECONOCIMIENTOS

Barriuso también ha informado del pago a través de reconocimiento extrajudicial de crédito de las facturas emitidas por los servicios de seguridad privada prestados en el Depósito Municipal de Villalonquéjar, las cocheras de Autobuses Urbanos, en la Estación de Autobuses, en las cocheras de Autobuses Urbanos, en dependencias municipales del Ayuntamiento en la Plaza Mayor, en las oficinas municipales de la calle Diego Porcelos y en el departamento de Estadística. Las facturas suponen un importe total de 59.126,47 euros.

Un segundo reconocimiento de crédito corresponde a las facturas de la póliza suscrita con Generali para la cobertura de riesgo de accidentes del personal por un importe total de 15.226,07 euros.

Además, en el capítulo de títulos honoríficos, la Comisión de Personal ha determinado conceder los títulos de Buen Vecino de Burgos a la Asociación del Folclore Caput Castellae y a la ARC Peña El Monín.