Ayuntamiento y CBC Valladolid decidirán mañana si el partido del sábado se juega en Pisuerga o en el Pilar Fernández

La concejal de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, junto a representantes de Rugby El Salvador. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Participación Ciudadana y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, Mayte Martínez, se ha mostrado este miércoles "moderadamente" satisfecha con el resultado de la actuación de emergencia realizada en las cubiertas del pabellón polideportivo Pisuerga aunque están pendientes de comprobar como responde ante las lluvias previstas para las próximas jornadas, por lo que este jueves se determinará si el próximo partido del UEMC Valladolid de baloncesto, previsto para este sábado 6 de diciembre se juega en estas instalaciones o se traslada al polideportivo Pilar Fernández Valderra,a.

Así lo ha señalado la edil este miércoles ante las preguntas de los medios de comunicación, ha explicado que están "moderadamente satisfechos" con el resultado de la aplicación de una imprimación con pintura plástica realizada en las últimas semanas en las cubiertas una vez se ha extendido ya la tercera y última capa.

En cualquier caso, Mayte Martínez ha recordado que se trata de una reparación "puntual" y se deberá afrontar en los próximos tiempos la intervención de remodelación de las cubiertas porque están "muy dañadas".

La edil del PP no ha confirmado si el partido previsto para las 19.00 horas de este sábado, contra el Insolac Caja 87 de Sevilla, se disputará en el Pabellón Pisuerga o si se trasladará al polideportivo Pilar Fernández Valderrama, para el que el Ayuntamiento ha adquirido recientemente un juego de canastas fijas.

Mayte Martínez ha explicado que este martes estuvieron en el pabellón Pisuerga la jefa de Mantenimiento y el arquitecto de la Fundación Municipal de Deportes para comprobar, tras las últimas lluvias, el resultado de la imprimación.

"La suerte que tenemos es que por la gotera que cayó por la que se tuvo que suspender el partido no ha caído absolutamente nada", ha destacado la concejal, que ha matizado que ha caído "una gota muy puntual" cerca de la zona de los banquillos.

Según Martínez "a priori parece que no va a llover el sábado" y por el momento "consideramos que sí que está aguantando por lo menos con las lluvias que han caído" en los últimos días, pero ha advertido de que "a lo mejor hoy ha funcionado pero dentro de diez días si cae lluvia de una manera más intensa o cae orientada con el viento de una dirección u otra" podrían darse problemas.

En el caso de que fuera así también ha asegurado que está "en contacto permanente" con el presidente del Club de Baloncesto Ciudad de Valladolid para tener preparado el "plan B" en el polideportivo Pilar Fernández Valderrama y por ello se habían emplazado para hablar este jueves a mediodía.

La concejal confía en que no tenga que producirse el traslado, pero ha apuntado que por parte de la Fundación Municipal de Deportes ya lo tiene "preparado". Más complicado considera que puede ser para el club de baloncesto, ya que tendría que avisar a todos sus socios.

Como ha explicado Mayte Martínez, el aforo del polideportivo Pilar Fernández Valderrama tiene un aforo inferior al del Pisuerga, con unas 1.500 localidades, por lo que prevén llevar también 200 sillas para incrementar el aforo. Según la edil, ha añadido, podría darse el caso de que el club tuviera que hacer un sorteo para definir que abonados entrarían en el pabellón alternativo.