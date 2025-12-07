El Ayuntamiento conmemora el 40º aniversario de la declaración de Segovia como Ciudad Patrimonio de la Humanidad - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El antiguo salón de Plenos ha acogido el acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Segovia para conmemorar el 40 aniversario de la declaración de la Ciudad Vieja y del Acueducto como Patrimonio Mundial por la Unesco.

"Un día de orgullo de recuerdo de cuatro décadas y de compromiso con la historia, a la vez que con el futuro", ha indicado el alcalde de Segovia, José Mazarías, en su intervención durante el acto, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

El certificado que acredita que aquel 6 de diciembre de 1985, la Unesco inscribía en la lista del Patrimonio Mundial 'La Ciudad Antigua de Segovia y su Acueducto romano', reconociendo su valor universal excepcional, ha presidido toda la celebración en la que el periodista y miembro de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, Carlos Álvaro, ha recordado cómo se fraguó aquella declaración y lo ocurrido en los últimos cuarenta años en la ciudad.

Álvaro ha indicado que aquella declaración, conseguida tras años de trabajo iniciado en 1982, fue fruto del esfuerzo conjunto de figuras clave como José Miguel Merino de Cáceres --quien elaboró la lista española de bienes a proteger--, Antonio Ruiz Hernando --autor de una memoria histórica ejemplar--, el entonces alcalde Miguel Ángel Trapero, el arquitecto Federico Coullaut Valera y un equipo municipal comprometido.

Segovia cumplía sobradamente los criterios, una estructura medieval bien conservada, un conjunto arquitectónico y natural excepcional y la fusión de culturas cristiana, judía y musulmana, además de la singularidad de su acueducto romano. Aunque el reconocimiento no implicaba financiación directa, sí impulsó actuaciones urbanísticas decisivas, desde la protección del Acueducto hasta la mejora de infraestructuras y restauraciones emblemáticas, ha recordado el Consistorio.

El periodista y académico de San Quirce ha apelado tanto a las administraciones como a la ciudadanía para reforzar un compromiso "firme y cotidiano" con la protección del patrimonio y ha afirmado que, aunque se ha progresado mucho, los retos "siguen siendo numerosos".

Desde la conservación arquitectónica hasta la movilidad y la gestión del turismo, Álvaro ha subrayado que el patrimonio no se limita a los grandes monumentos, también incluye elementos frágiles y cotidianos, como atrios románicos, fachadas deterioradas, puertas históricas o pequeñas fuentes que, pese a pasar desapercibidas, forman parte esencial del paisaje cultural protegido desde 1985.

El académico ha asegurado que vivir en Segovia es una "suerte" y "bien merece la pena renunciar a comodidades propias de una ciudad nueva, si de lo que se trata es de conservar" la "maravilla" de Segovia, "legado de siglos".

Finalmente ha hecho suyas las palabras de José Miguel Merino de Cáceres cuando instaba a defender Segovia "con uñas y dientes, porque es de toda la humanidad".

"PROFUNDA TRANSFORMACIÓN"

Por su parte, el alcalde de Segovia ha agradecido a las personas que impulsaron la candidatura de la ciudad su trabajo, reconociendo que lograrla "fue una tarea de titanes". Asimismo, ha señalado que la declaración no solo supuso el reconocimiento del Acueducto, sino de la "armonía" completa del casco histórico, y ha destacado "la profunda transformación" que ha vivido la ciudad desde entonces con el "incremento del turismo cultural, impulso a la conservación de monumentos y planificación de un modelo más sostenible".

Desde aquella primera distinción, ha explicado, Segovia ha entendido el título como la responsabilidad de "proteger a capa y espada del pasado para que siga siendo parte del presente y futuro".

Igualmente, Mazarías ha recordado la creación en 1993 del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, que hoy preside Segovia, y que trabaja en ámbitos como la conservación, la educación patrimonial, el turismo sostenible o la cooperación institucional.

En este sentido, ha asumido el compromiso de continuar esa labor conjunta y ha reafirmado la voluntad de cuidar la ciudad "no solo como monumento, sino como ciudad de vida" y "donde la historia conviva con lo cotidiano".

Finalmente, el regidor segoviano ha asegurado en su discurso que estas cuatro décadas han reafirmado algo que ya se sabí, que "Segovia no es solo una ciudad; es un patrimonio, un legado que trasciende generaciones", de manera que ha invitado a abrir "una nueva etapa" con "orgullo y responsabilidad compartida".

El acto ha contado con la presencia de Juana Barral, testigo de excepción de aquel momento histórico, pues era concejala del Ayuntamiento en 1985.

La música también ha tenido un papel destacado en la celebración, el dúo formado por la violinista Marina Solís y el pianista Ernesto Arranz interpretó varias piezas que contribuyeron a crear un ambiente especialmente emotivo para conmemorar esta efeméride.