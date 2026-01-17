Ayuntamiento y Diputación de Segovia piden máxima precaución ante la intensa nevada que deja acumulaciones de 10 cm

Dos aspectos de carreteras nevadas en la provincia, con vehículos de la Diputación de Segovia - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha informado que la intensa nevada que comenzó durante la pasada madrugada, en torno a las 2.30 horas, ha generado acumulaciones de unos 10 centímetros en toda la ciudad, complicando la circulación tanto de vehículos como de peatones.

El departamento de Sostenibilidad Ambiental, a través de la concesionaria de limpieza FCC, ha mantenido a 20 personas trabajando en los servicios de limpieza en toda la ciudad, a través de la activación de cinco vehículos dotados de cuchilla y esparcidores de sal.

Tres de estos vehículos son de gran tamaño, uno mediano y una pickup más pequeña destinada a la limpieza de calles en el casco antiguo.

Los primeros trabajos se han centrado en las carreteras principales, así como en los accesos al hospital, centros de salud y otros servicios de emergencia y esenciales.

La persistencia de la nevada ha complicado la limpieza de las aceras, por lo que se ha pedido a la población evitar circular por ellas o, si es imprescindible, hacerlo con máxima precaución, utilizando calzado y vestimenta adecuados.

En el dispositivo también han estado activados los bomberos, la Policía Local y Protección Civil, cuyos efectivos se han desplazado a los barrios incorporados para garantizar la seguridad.

Por su parte, desde la Diputación de Segovia informan que se ha activado su dispositivo de vialidad invernal, que ha trabajado a pleno rendimiento desde primera hora de la noche, con la participación de un jefe de parque, cuatro capataces, doce conductores y seis camiones.

Se ha solicitado a los conductores de toda la provincia el evitar los desplazamientos por carretera en la medida de lo posible y, en caso de ser necesarios, extremar la precaución.

El Ayuntamiento de la capital ha reiterado también la recomendación de evitar circular por la ciudad, tanto en vehículos como a pie, y si los desplazamientos son imprescindibles, realizarlos con las máximas precauciones.

La acumulación de nieve ha llevado al corte de la carretera de acceso a Zamarramala, y la nieve acumulada en las lonas instaladas en la zona ha hecho recomendable acordonar la plaza de Somorrostro, si bien hasta el momento, la ausencia de accidentes ha sido la nota dominante.