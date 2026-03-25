Ayuntamiento y Hermandad de Donantes organizan un maratón solidario de donación de sangre en el teatro Liceo

Presentación del maratón solidario de donación de sangre en el Teatro Liceo. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Liceo se convertirá este jueves, 26 de marzo, en el escenario de un maratón solidario de donación de sangre, una novedosa iniciativa impulsada por la Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca y el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca que pone a su disposición todo los recursos que sean necesarios para su desarrollo.

El maratón se celebrará en el vestíbulo del Teatro Liceo en horario de mañana, de 9.00 a 14.00 horas, y de tarde, de 16.30 a 20.30 horas, para facilitar la participación de los salmantinos.

La concejala de Salud Pública Vega Villar, el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca, Fernando Barbero, y la directora técnico asistencial del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, María Isabel González, han presentado en el Consistorio la iniciativa solidaria, cuyo objetivo es reforzar las reservas de sangre en un momento especialmente sensible a las puertas de la Semana Santa, periodo en el que las donaciones suelen disminuir mientras la demanda hospitalaria se mantiene constante, como han apuntado desde el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante su intervención, la edil de Salud Pública ha hecho un llamamiento a los salmantinos para que sumen a la jornada solidaria, especialmente a los más jóvenes, y destacó que el Ayuntamiento de Salamanca mantiene una estrecha colaboración con la Hermandad y el Centro de Hemoterapia, tanto en la cesión de espacios municipales y recursos de la ciudad para fomentar la donación, así como en la difusión de campañas y llamamientos urgentes a través de las pantallas luminosas repartidas por la ciudad, las redes sociales y la web municipales, los tablones de anuncios en dependencias municipales y una aportación económica anual destinada a las labores de promoción, priorizando los proveedores locales y de proximidad.

El Consistorio salmantino forma parte de la Hermandad como Miembro de Honor, un reconocimiento que subraya el orgullo de la ciudad por contar con una de las hermandades más antiguas de España junto con la de Zaragoza, como han apuntado desde la institución municipal.

Por otro lado, la Hermandad recibió en 2022 la Medalla de Oro de la Ciudad, que actualmente está expuesta en una vitrina en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.