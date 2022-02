El Ayuntamiento de León adjudica ayudas y subvenciones por valor de 105.292 euros para el año 2022

LEÓN, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes subvenciones y autorizaciones de gasto de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural para el año 2022 por un importe global de 105.292 euros.

Esta cantidad se distribuye con 40.000 euros para la Asociación Joven Orquesta de León, otra de 40.000 euros para la Orquesta Sinfónica Ciudad de León Odón Alonso y 15.000 euros de patrocinio a la Asociación Provincial de Hostelería para la organización de la Semana Internacional de la Trucha.

Asimismo, 8.692 euros a favor de 'León Es Photo' para la organización de la II Muestra de Fotografía Contemporánea 'Expositivos + 22' en los meses de septiembre a noviembre y 1.600 euros de donativos para las monjas concepcionistas y al Cabildo de la Catedral con motivo de las Cantaderas.

Por otra parte, a propuesta de la concejalía de Igualdad, se ha adjudicado la campaña de sensibilización en centros escolares contra la violencia de género mediante representaciones en streaming 'El amor no es un cuento' a dos compañías de teatro.

La primera es 'Okario Trapisonda C de Títeres', para la puesta en escena de cuatro representaciones de 'Brux el marciano', que tendrán lugar del 14 al 18 de febrero en la Escuela Infantil Santa margarita, Centro Infantil San Lorenzo, Centro Infantil La Asunción y Centro Infantil Padre Arintero, por un importe total de 1.760 euros.

La segunda compañía adjudicataria es 'Terral Teatro', para la puesta en escena de nueve representaciones de la obra 'Me quiere no me quiere' entre los días 14 y 18 de febrero en los institutos públicos Eras de Renueva, Ordoño II, Padre Isla, García Bellido, Giner de los Ríos, Sánchez Albornoz, Lancia, Juan del Enzina y Legio VII. El importe de esta adjudicación es de 9.350 euros.

Por último, se ha adjudicado, por dos años prorrogable a otros dos, a la empresa 'Locus avis SLU' el servicio de control de estorninos en los dormideros urbanos de León, así como de palomas torcaces y otras aves por un importe global del contrato de 8.272 euros al año.