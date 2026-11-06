Archivo - El Ayuntamiento de León adjudica el contrato de mantenimiento viario de la ciudad por 18 millones de euros por cuatro años de forma inicial. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes ha aprobado la adjudicación del contrato para el servicio de conservación, reparaciones, obras de reposición y mantenimiento integral del viario público de la ciudad por un importe de 18 millones de euros (IVA incluido) repartido en un periodo inicial de cuatro años, con opción a una prórroga de un año adicional.

La licitación ha sido adjudicada a la UTE formada por las empresas Sogesel Desarrollo y Gestión, SL y Seys Medioambiente, SL y con este despliegue de recursos coordinado por el Servicio de Infraestructuras y Movilidad el Consistorio leonés asegura una atención continua para mantener en "óptimas condiciones" de seguridad, accesibilidad y calidad las calzadas, aceras, plazas, parques, puentes, caminos y pasarelas peatonales de todo el término municipal.

El contrato se articula en dos grandes bloques de actuación anuales referidos a los servicios fijos y a las inversiones asociadas a precios unitarios. Los servicios fijos quedan adjudicados por un importe anual de 2.473.672,8 euros (IVA incluido) tras aplicarse una baja del 13,31 por ciento, mientras que el bloque de inversiones asociadas a precios unitarios se sitúa en 1.251.198,4 euros al año (IVA incluido) tras una baja ofertada del 24,01 por ciento.

El importe resultante de ambas bajas se reinvertirá íntegramente dentro del propio contrato para ampliar la extensión de las actuaciones y ejecutar un mayor volumen de obras de reposición en la ciudad, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Las intervenciones abarcarán la renovación de pavimentos de calzada y zonas peatonales con aglomerado asfáltico, hormigón, mortero impreso y tratamientos a base de resinas y cada prestación recibida contará con un plazo de garantía de tres años.

SOFTWARE DE GESTIÓN INFORMATIZADA

La gran novedad de esta licitación está en su vertiente tecnológica y ambiental. El contrato contempla el desarrollo, implantación y mantenimiento del software de gestión informatizada y control necesario para dar soporte a la denominada 'Vertical de mantenimiento viario' que integrará la conservación física de las calles en el modelo de 'smart city' de la capital leonesa.

Asimismo, para reforzar el compromiso medioambiental del Consistorio, el servicio llevará adscrita desde la firma del acta de inicio una flota de cinco vehículos con etiqueta ECO expedida por la DGT, que garantizará al mismo tiempo la subrogación del personal contemplado en los pliegos para dar continuidad laboral a la prestación del servicio que se realiza en estos momentos.