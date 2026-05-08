El Ayuntamiento de León adquirirá 85 nuevos trajes de rescate para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios

Un bombero participa en la extinción de un incendio en la capital leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes una inversión de 53.163 euros para adquirir 85 nuevos trajes de rescate técnico para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, una iniciativa con la que el Consistorio refuerza la modernización y seguridad de los bomberos.

Esta inversión responde a la necesidad de dotar a los bomberos de una 'segunda puesta' que garantice el relevo del equipo actual. La iniciativa no solo busca renovar el material, sino asegurar que cada efectivo disponga de un equipamiento en condiciones "óptimas" y elimine cualquier riesgo derivado del desgaste natural tras las intervenciones operativas "más exigentes".

La decisión técnica se fundamenta en el intenso uso al que se ven sometidos estos equipos de protección individual, los cuales sufren un deterioro acelerado por la abrasión, la humedad y el contacto con agentes químicos en situaciones de alto riesgo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Al tratarse de materiales con una vida útil limitada por las recomendaciones de seguridad del fabricante, el Consistorio prioriza la capacidad de protección real de sus profesionales. Con esta adquisición, se evita que el envejecimiento prematuro de las fibras comprometa la integridad de los bomberos en el ejercicio de sus funciones y se mantienen los estándares de seguridad en el nivel "más alto" exigible.

Además de la protección física, esta compra garantiza la operatividad continua del servicio al permitir un sistema de rotación eficiente para labores de limpieza, mantenimiento o reparaciones urgentes sin que el personal quede desprotegido.

El Ayuntamiento apuesta por la estandarización técnica y operativa al optar por un modelo idéntico al actual, lo que facilita la compatibilidad con el resto del material de intervención y simplifica los protocolos de formación.

De esta forma, la renovación del equipamiento apuesta por la eficiencia logística y la seguridad laboral que refuerza la capacidad de respuesta de León ante cualquier emergencia.