El Ayuntamiento de León colabora con la Fgulem en la gestión y control de las colonias felinas y aportará 120.000 euros

El concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García Copete (centro); el director de la Fgulem, José Carlos Alonso Marcos (derecha) y la secretaria general del Ayuntamiento de León, Carmen Jaén (izquierda), durante la firma del convenio. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León y la Fundación General de la Universidad de León (Fgulem) colaborarán en la gestión y control de las colonias felinas en el municipio de León, actuaciones para las cuales el Consistorio aportará 120.000 euros repartidos en cuatro anualidades.

Así se ha establecido en el convenio de colaboración suscrito este martes entre ambas entidades, que tiene una duración de cuatro años y según el cual el Ayuntamiento de León aportará 30.000 euros anuales con los que sufragar las obligaciones derivadas del mismo, tal y como se aprobó en la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado mes de agosto.

En la firma del convenio han estado presentes el concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García Copete; el director de la Fgulem, José Carlos Alonso Marcos y la secretaria general del Ayuntamiento de León, Carmen Jaén, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Las actuaciones objeto del convenio se desarrollarán en el marco del Programa Municipal de Gestión de Colonias Felinas del Ayuntamiento de León, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales y consistirán en la atención clínica y sanitaria a gatos comunitarios por personal veterinario cualificado.

En virtud de este acuerdo se procederá a la ejecución del Programa CER (Captura - Esterilización - Retorno). En el mismo se contempla la esterilización, identificación y vacunación de los animales intervenidos, así como la implantación de medidas de trazabilidad y registro, incluyendo el marcaje, microchipado y alta en la base de datos Siacyl, la aplicación de protocolos de bienestar animal, control postoperatorio y retorno seguro a la colonia de origen.

Todas las actuaciones se llevarán a cabo en las instalaciones del Hospital Veterinario Universitario de León, cuya gestión depende de la Fundación, y se realizarán conforme a criterios técnicos, clínicos y éticos, garantizando en todo momento el respeto a la normativa vigente en materia de sanidad animal, bienestar y salud pública.