El Ayuntamiento de León da voz a 14 entidades sociales en el Día de la Discapacidad y ensalza su labor

El alcalde de León, José Antonio Diez (centro), durante el acto en conmemoración del Día de la Discapacidad. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha conmemorado este miércoles el Día de la Discapacidad con un acto celebrado en el Paseo del Ferrocarril en el que el alcalde de León, José Antonio Diez, ha ensalzado la labor de las 14 entidades sociales vinculadas a las personas con discapacidad presentes.

Diez ha agradecido el trabajo de todas las asociaciones de la ciudad que trabajan con personas con todo tipo de necesidades. "Somos conscientes de que, sin vuestra labor, tarea, profesionalidad y dedicación, la calidad de vida de todas las personas afectadas no sería la misma", ha destacado.

Además, Diez ha puesto de manifiesto la labor "fundamental" de las administraciones para avanzar en la igualdad real y la necesidad de seguir invirtiendo en proyectos e iniciativas para lograr mejorar la calidad de vida y cuidados de todas las personas que lo necesiten, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Las protagonistas del acto han sido dichas asociaciones, que han leído un manifiesto reivindicando la necesidad de eliminar barreras y lograr una sociedad más igualitaria y justa para personas con y sin discapacidad.

Además del alcalde, han participado en la conmemoración la concejala de Bienestar Social, Vera López, así como otros miembros de la corporación municipal y representantes de otras administraciones. Tras la lectura del manifiesto, los participantes han podido participar en una masterclass de Rumballet y una actuación de la Mayorteca.