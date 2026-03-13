Ayuntamiento de León destina cerca de tres millones a ayudas para rehabilitar viviendas en el entorno 'León Norte'

Imagen de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha aprobado en la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes una partida de 2.989.900 euros para ayudas encaminadas a impulsar la rehabilitación de edificios y mejorar su eficiencia energética, accesibilidad y condiciones de habitabilidad n el entorno 'León Norte'.

Las subvenciones se destinarán a actuaciones de rehabilitación en edificios del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) 'León Norte' y se repartirán entre ocho comunidades de propietarios o comunidades de bienes tras el informe emitido por la dirección técnica de la sociedad municipal Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda (Ilruv), que actúa como entidad colaboradora en la gestión del programa y ha evaluado la documentación presentada por los solicitantes.

Las ayudas se enmarcan en el programa municipal de rehabilitación urbana impulsado en la zona norte de la ciudad, que incluye barrios como San Mamés, La Inmaculada, Cantamilanos, La Asunción, San Esteban y Las Ventas, con el objetivo de mejorar el estado del parque residencial y favorecer viviendas más eficientes, accesibles y sostenibles.

Los beneficiarios son Sierra Sentiles SL, con 324.280 euros; la comunidad de propietarios de Peña Larzón 2 y 4, con 309.540 euros para el edificio número 2 y 324.280 euros para el edificio número 4; la de Peña Ercina 2, con 309.540 euros; Álvaro López Núñez 36, con 233.520 euros; la Comunidad de Bienes Hermanos Barthe Fernández, con 339.020 euros; la comunidad de propietarios Mariano Andrés 145, con 294.800 euros; la Peña Larzón 3 y 5, con 294.800 euros para el edificio número 5 y 265.320 euros para el edificio número 3 y Ponjos 6-10, con 294.800 euros.

El programa permitirá financiar actuaciones de rehabilitación en edificios residenciales, especialmente aquellas dirigidas a mejorar la eficiencia energética, reducir el consumo de energía primaria no renovable y mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

En este sentido, las intervenciones deberán contribuir a una reducción significativa de la demanda y del consumo energético de los edificios. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del Ayuntamiento de León sobre regeneración urbana en el norte de la ciudad que prevé la rehabilitación progresiva de viviendas dentro de este entorno residencial para contribuir a la modernización del parque inmobiliario, la mejora de la calidad de vida de los vecinos y la revitalización de estos barrios.

El programa ERRP 'León Norte' se integra dentro de las políticas públicas de rehabilitación residencial promovidas por el Gobierno de España y las comunidades autónomas con financiación europea, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos Next Generation EU.