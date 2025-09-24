El Ayuntamiento de León y Ecoembes inician la campaña de reciclaje 'Movimiento imparable' al comienzo del curso escolar

Imagen de uno de los puntos en los que se distribuye material divulgativo de la campaña de reciclaje ‘Movimiento imparable–Vuelta al cole’ en León capital. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Limpieza y Residuos del Ayuntamiento de León y Ecoembes han puesto en marcha la campaña 'Movimiento imparable-Vuelta al cole', con la que quieren recordar a los ciudadanos de la capital leonesa la importancia de separar los residuos para así poder ser reciclados y fomentar la economía circular, también en el inicio del curso escolar.

Bajo el eslogan 'Recicla y únete al movimiento de la economía circular' se quiere transmitir que el gesto de depositar los residuos en el contenedor correcto permite garantizar que tengan una segunda vida, se ahorren materias primas y se evite la contaminación y el depósito en vertederos.

Para ello se distribuirá material divulgativo a quienes transiten por distintos puntos del municipio en las proximidades de los centros educativos, además de bolígrafos elaborados a partir del material reciclado, embudos para la recogida de aceite de cocina usado y bolsas para la separación de envases, papel y cartón.

La campaña, que ya está en marcha, se extenderá hasta el próximo día 3 de octubre con puestos informativos próximos a los centros educativos del municipio de León, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Consistorio.

RECOGIDA DE RESIDUOS.

Según los datos aportados, en 2024 se recogieron en el municipio de León 2.183 toneladas de residuos en el contenedor amarillo, cifras superiores a los años anteriores. León, además, es una de las ciudades con mejor ratio de dotación de contenedores, estimado en 186 habitantes por cada contenedor de envases.

Respecto a los envases de papel y cartón, la ciudad recogió durante el año 2024 un total de 3.988 toneladas de residuos en el contenedor azul, una de las cifras más altas de recogida de papel y cartón por habitante, al estar en los 33 kilogramos por habitante y año y cuenta con una dotación de un contenedor por cada 201 habitantes.

En cuanto a los envases de vidrio, se recogieron 2.403 toneladas en el contenedor verde, con un ratio de 20 kilogramos por habitante y año, y hay 491 contenedores distribuidos por el municipio.