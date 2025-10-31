El Ayuntamiento de León insta al Gobierno a eliminar el peaje de la AP-66

LEÓN 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de León celebrado este viernes ha dado el visto bueno a una declaración institucional mediante la cual insta al Gobierno de España a aplicar las medidas necesarias para la eliminación del pago del peaje de la autopista del Huerna, la AP-66, y a la recuperación "inmediata" de la concesión para transformar la vía de altas prestaciones en una carretera gratuita que facilite las conexiones entre Asturias y León.

Según la exposición de motivos de dicha declaración, en el año 1975 se otorgó la concesión de la autopista AP-66, la autopista que une León y Asturias, por un plazo de 46 años a Aucalsa, debiendo finalizar la misma en octubre de 2021. Sin embargo, en el año 2021, alegando una decisión adoptada en el año 2000, el Gobierno de España acordó una prórroga de 29 años más, lo que extendió la concesión hasta el año 2050.

Por este motivo restan 25 años de la gestión privada y con ello de cobro por la utilización del paso de altas prestaciones entre León y el Principado de Asturias. Esta ampliación de la concesión, "cuestionada por muchas voces ya en su momento", se realizó extendiendo el contrato existente, lo que llevó a la denuncia de las condiciones.

El pasado mes de julio la Comisión Europea dio un 'ultimátum' a España en el que advertía que llevaría este asunto ante la Justicia si no se modificaban estas concesiones, que son "contrarias a las normas de la licitación pública europea", pues los contratos de concesión se vendieron a los concesionarios sin haber abierto el proceso de licitación ni cumplir el trámite de publicarlo en el Diario Oficial de la Unión Europea, como exige la directiva sobre contratos públicos, "vulnerando de este modo la libre competencia que ha de regir las concesiones".

En este contexto, la declaración refleja que existen precedentes de la eliminación de las cuotas de paso, ya que entre los años 2018 y 2021 el Ejecutivo central eliminó el peaje de un total de 1.084 kilómetros de carreteras de peaje en Galicia, Asturias o la Comunidad Valenciana, alegando la seguridad en la comunicación y el aumento en el flujo de los vehículos en las vías convencionales debido al coste del pago, y coincidiendo con el fin de los contratos de adjudicación de la concesión.

Igualmente, el pasado año el Comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico indicó que la eliminación progresiva de los peajes en las autopistas españolas se convertía en una "prioridad" para el Gobierno central.

TRAMOS "ESENCIALES"

Sin embargo, continúa el texto, dos tramos "esenciales" para las comunicaciones de los leoneses siguen gravados por la concesión, la autopista que une León con Asturias y la vía entre la capital y Astorga (AP-71). La autopista A66, conocida como autopista del Huerna, constituye el "eje principal" de comunicación entre León y el Principado de Asturias, altamente frecuentada para el transporte de mercancías como eje de salida de las mercancías leonesas hacia los puertos del Cantábrico.

En este sentido, puntualiza que el peaje en esta vía "esencial" para la actividad económica genera "un agravio" respecto a otros territorios sin gravamen y las bonificaciones para el pago de los peajes "no es suficiente", ya que aún son miles los vehículos que, en cada jornada, recurren a las vías convencionales por el elevado coste del canon.

Según la declaración institucional, su liberación tendría "importantes consecuencias positivas" para la comunicación entre la región leonesa y la región asturiana siempre conectadas y unidas por "importantes vínculos" históricos, económicos, sociales y culturales.

"AGRAVIO" TERRITORIAL

Por el contrario, el mantenimiento del peaje en las vías de pago de la provincia de León supone "un importante daño" para la economía de la ciudadanía leonesa, complicando el desarrollo económico y demográfico del territorio y generando un "agravio" con otros territorios.

Por estos motivos se demanda la eliminación del pago para garantizar las mismas condiciones de movilidad que en otros territorios. "La eliminación del pago del peaje, en una vía en la que se producen más de cuatro millones de traslados al año, garantizaría una mayor seguridad en las comunicaciones, una reducción del tiempo de viaje y un incremento del número de conexiones, esenciales para el desarrollo económico de ambas regiones", concluye el documento.