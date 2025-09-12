El Ayuntamiento de León invertirá 220.000 euros en la renovación de la cubierta de la piscina Salvio Barrioluengo

Junta de Gobierno Local celebrada este martes en el Ayuntamiento de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes ha aprobado sacar a licitación un proyecto de mejora de la piscina climatizada del Polideportivo Salvio Barrioluengo, concretamente la renovación de su cubierta, que supondrá una inversión de 220.000 euros.

El Consistorio pretende de este modo mejorar las instalaciones deportivas resolviendo las deficiencias actuales que presenta esta infraestructura y dando respuesta con ello a las demandas de sus usuarios, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Las obras comenzarán con el desmontaje de los paneles de la cubierta, de los cuales se reutilizarán aquellos que se encuentren en buen estado y se sustituirán los que presenten faltas. Además, eliminará el aislamiento actual y aplicará una barrera de vapor líquida más eficiente para el funcionamiento de este tipo de instalaciones acuáticas.

El procedimiento de licitación aprobado este viernes es abierto simplificado con tramitación ordinaria y el plazo de ejecución de las obras que fijan las bases es de seis meses.

NUEVOS CONTENEDORES DE RESIDUOS.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación para el suministro de contenedores de residuos de diferentes tamaños, fracciones (resto, papel-cartón, envases ligeros y vidrio) y sistemas de recogida (lateral, trasera y vertical de doble gancho) con la finalidad de renovar los ya existentes que precisen un cambio por su mal estado.

Dada la antigüedad y la gran variedad de la mayoría de los contenedores instalados en el municipio de León, el Ayuntamiento de la capital leonesa pretende unificar los distintos modelos facilitando la recogida, simplificando su mantenimiento y reduciendo averías en los recolectores. Esto redundará en una mayor eficiencia en la gestión de los residuos municipales.

Para ello, el Ayuntamiento lanza una licitación con un presupuesto base de un millón de euros. Los elementos de los contenedores estarán fabricados con materiales cien por cien reciclables que no dañen el medio ambiente.