El Ayuntamiento de León ofrece ocho autobuses urbanos a Burgos tras el incendio de las cocheras

Imagen de uno de los autobuses urbanos de León. - EUROPA PRESS

LEÓN 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León pone a disposición del Ayuntamiento de Burgos ocho autobuses urbanos para que la ciudad pueda incorporarlos tras el incendio que asoló las cocheras del su servicio municipal y calcinó 39 vehículos de su flota.

El alcalde de León, José Antonio Diez, se ha puesto en contacto con la regidora burgalesa, Cristina Ayala, a quien ha ofrecido esta posibilidad y se ha puesto a su disposición para que puedan incorporar estos vehículos de forma que contribuyan al restablecimiento del transporte público en la capital burgalesa.

Estos ocho autobuses que León ofrece a la ciudad de Burgos han formado parte de la flota de transporte urbano de la capital leonesa hasta ahora, momento en el que han sido sustituidos por nuevos vehículos eléctricos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El alcalde ha explicado que ha hablado por teléfono con su homóloga en Burgos y le ha transmitido la solidaridad del pueblo de León y su empatía como regidor ante el problema surgido con la flota de transporte público.

Además, ha añadido que los vehículos están a disposición del Ayuntamiento de Burgos y de sus ciudadanos desde este mismo momento.