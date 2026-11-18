El Ayuntamiento de León organiza el 25 de noviembre la jornada 'Arbitraje de consumo y mecanismos adecuados de solución y controversias. Más allá de los tribunales'. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, a través de la Junta Arbitral de Consumo, desarrollará el próximo 25 de noviembre a partir de las 16.15 horas la jornada 'Arbitraje de consumo y mecanismos adecuados de solución y controversias. Más allá de los tribunales', que reunirá en el Salón de los Reyes del Ayuntamiento de San Marcelo a destacados expertos del ámbito judicial, universitario y administrativo.

La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales, servirá para dotar de herramientas a los servicios de arbitraje para ofrecer a los ciudadanos y empresas soluciones en todo tipo de conflictos. Las charlas y ponencias irán enfocadas a incentivar los mecanismos de mediación y, de esta forma, evitar que estos conflictos terminen en los tribunales.

La jornada será inaugurada por la concejala de Comercio del Ayuntamiento de León, Camino Orejas, y contará con la presencia de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana del Ser, y de la presidenta de la Junta Arbitral de Consumo, Alicia Menéndez González, entre otros ponentes, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Tras la inauguración de la jornada se desarrollará la mesa redonda 'El papel de los mecanismos adecuados de solución de controversias en el ámbito del derecho de consumo', con tres ponencias hasta las 17.45 horas y a las 18.15 horas será la mesa redonda 'Presente y futuro del arbitraje de consumo', con otras cuatro ponencias. Las inscripciones están abiertas a través del correo electrónico juntaarbitral@aytoleon.es.