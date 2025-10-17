El Ayuntamiento de León programa cuatro talleres de empoderamiento y defensa personal destinados a mujeres

Cartel de los talleres ofrecidos por el Ayuntamiento de León destinados a mujeres sobre empodermiento y defensa personal. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de León, encabezada por Mercedes Escudero, ha puesto en marcha una nueva edición del Proyecto de Competencias Personales y Empoderamiento para Mujeres que incluye cuatro talleres destinados a las mujeres de defensa personal femenina, habilidades sociales, inteligencia emocional y gestión del estrés.

Las inscripciones son gratuitas y ya están abiertas y los talleres se desarrollarán los meses de octubre y noviembre y están dirigidos a mujeres mayores de edad, empadronadas en el municipio de León.

Se priorizará a aquellas que presentan situaciones de mayor vulnerabilidad y, con este proyecto, la Concejalía de Igualdad pretende fomentar, desde un enfoque biopsicosocial, la salud de las mujeres a lo largo de su ciclo vital y su empoderamiento, entendido como la toma de conciencia del poder que individual y colectivamente ostentan.

El taller de defensa personal femenina se iniciará el día 20 de octubre y concluirá el 24 de noviembre en horario de 10.20 a 12.20 horas los lunes y de 10.30 a 12.00 horas los miércoles. Tendrá una duración de 20 horas y se impartirá en el Luchódromo de León, en la calle El Encinar, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Esta formación tiene como objetivo el aprendizaje de una serie de técnicas psicológicas y físicas de autoprotección orientadas a que las mujeres sepan identificar situaciones de amenaza, así como a afrontar o repeler aquellas que supongan un riesgo de acoso o agresión.

HABILIDADES SOCIALES Y ASERTIVAS.

En cuanto al taller habilidades sociales y asertivas, será entre los días 3 y 7 de noviembre en horario de 9.30 a 13.30 horas. Se impartirá en EcoLOFT y se desarrollarán habilidades sociales para conseguir una comunicación, tanto verbal como no verbal, más satisfactoria a la hora de relacionarse con otras personas. Se trabajará sobre las barreras de comunicación, la asertividad y la comunicación positiva.

Otro de los talleres programados es el de mindfulness para la gestión del estrés y ansiedad. Se realizará del 10 al 14 de noviembre en horario de 9.30 a 13.30 horas en EcoLOFT, donde se trabajará para identificar las técnicas y conocimientos necesarios para la mejora personal y profesional potenciando la autoconsciencia, la gestión del cambio y el bienestar general. El objetivo es encontrar herramientas para gestionar emociones y definir técnicas de relajación y respiración.

INTELIGENCIA EMOCIONAL.

El último de los talleres previstos es el de inteligencia emocional, que se desarrollará entre los días 17 y 21 de noviembre en horario de 9.30 a 13.30 horas. Se impartirá en EcoLOFT mediante una formación principalmente práctica y participativa.

Se trabajará, a través de la experiencia, la participación en estrategias y habilidades para procesar, comprender y manejar las emociones y el crecimiento personal para mejorar la calidad de vida. También se abordará el desarrollo de actitudes que favorezcan las relaciones interpersonales, la profundización en el autoconocimiento y el fomento de situaciones que favorezcan la igualdad.