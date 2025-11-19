El Ayuntamiento de León programa dos cursos de sexualidad y discapacidad en diciembre

Cartel informativo de uno de los cursos sobre sexualidad y discapacidad organizados por el Ayuntamiento de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Bienestar Social, ha programado dos cursos sobre sexualidad y discapacidad que se realizarán durante el próximo mes de diciembre, uno de los cuales dedicado a profesionales y el otro, a padres y familiares.

Ambos serán impartidos por Natalia Rubio Arribas, psicóloga autorizada a desempeñar actividades sanitarias, sexóloga, pedagoga y maestra Educación Especial. Es, además, experta en educación sexual, asesoramiento sexológico y terapia sexual y de pareja y experta en enfoque de género e igualdad.

El curso destinado a las familias se celebrará el próximo 19 de diciembre en horario de 10.00 a 13.30 horas en el Palacio del Conde Luna y las inscripciones ya están abiertas a través del correo electrónico: marianela.rebollo@aytoleon.es, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Por su parte, el curso dirigido a profesionales y voluntarios que trabajan con personas con discapacidad se realizará los días 15, 16, 17 y 18 de diciembre entre las 16.00 y las 20.00 horas en el Palacio del Conde Luna. En este caso las inscripciones también están abiertas y se pueden formalizar en el correo electrónico: marianela.rebollo@aytoleon.es.