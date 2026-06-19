Ayuntamiento de León programa tres excursiones gratuitas para jóvenes este verano y una actividad sobre el eclipse solar

Cartel del programa 'Un día de verano' impulsado por el Ayuntamiento de León y destinado a los jóvenes del municipio. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Juventud que dirige Vera López, pone en marcha una nueva edición del programa de ocio gratuito 'Un día de verano', con tres excursiones dirigidas a jóvenes del municipio con edades entre los 16 y 30 años y una actividad centrada en el eclipse de Sol.

Las tres excursiones se realizarán al Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira (A Coruña) el 11 de julio; a Santiago de Compostela, el 25 de julio y a Oporto, el 15 de agosto. El programa se completa con una actividad en torno al eclipse de Sol en León el día 3 de agosto.

Pueden participar en este proyecto jóvenes de 16 a 30 años empadronados en el municipio de León a 1 de junio de 2026 o estar matriculados en la Universidad de León o en algún centro educativo del municipio durante el curso 2025-2026.

Las personas menores de edad deberán ir acompañadas por una persona mayor de edad y el plazo de inscripción se abrirá el próximo 22 de junio a las 9.00 horas. L solicitud puede presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de León o de forma presencial en el Centro de Información Juvenil León Joven.

PROGRAMA

El programa 'Un día de verano' comenzará el 11 de julio con una excursión al Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, uno de los referentes mundiales del folk. Es uno de los eventos musicales más multitudinarios de toda España.

Su magnitud excede ya lo puramente musical, para consolidarse como un espacio libre donde confluyen gentes de todas las tribus llegadas de los más diversos puntos de la geografía. En 2003 fue declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional y en 2005 de Interés Turístico Internacional, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El 25 de julio está programada una excusión a Santiago de Compostela, una fecha única para descubrir su patrimonio, su gastronomía o su historia jacobea. En la ciudad, Patrimonio de la Humanidad, ese día tiene lugar la misa del Apóstol y se podrá ver el botafumeiro, inciensario de gigantescas dimensiones.

Además del Apóstol Santiago en esta Catedral se encuentran enterrados los reyes leoneses Fernando II y Alfonso IX. Esta actividad cuenta con un máximo de 50 plazas y un mínimo de 30.

El día 3 de agosto, con motivo del eclipse de Sol del día 12, la Concejalía de Juventud ha programado una actividad participativa bajo el título 'Origen del Universo + info #Eclispe2026'. La actividad está prevista para 500 personas con un reparto gratuito de gafas homologadas para poder visibilizar el eclipse la semana siguiente.

ACTIVIDAD NOCTURNA

En esta actividad nocturna, de unas dos horas, habrá una observación planetaria con telescopio (planetas, satélites y cuerpos celestes próximos) y una observación de espacio profundo con telescopio digital (nebulosas, galaxias, cúmulos estelares).

Una excursión a Oporto el 15 de agosto cerrará el programa de ocio para jóvenes 'Un día de verano'. Oporto es una ciudad hermanada con León desde 2004 que destaca tanto por un patrimonio como por sus playas.