Ayuntamiento de León realizará un estudio sobre las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida

Imagen del pleno del Ayuntamiento de León celebrado este viernes. - EUROPA PRESS

LEÓN 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de León celebrado este viernes ha aprobado por unanimidad una moción presentada por el PP para realizar un estudio sobre el cumplimiento de la Ley de Accesibilidad en la ciudad en lo relativo a las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida y, en su caso, llevar a cabo las actuaciones necesarias para ello.

La moción ha sido debatida tras aprobarse su inclusión en el orden del día con carácter de urgencia a petición del PP, cuyo portavoz en el Ayuntamiento, David Fernández, ha expresado los "graves problemas" de aparcamiento que sufre el colectivo de personas con movilidad reducida, que cifra en 125 el déficit de las plazas adaptadas.

Asimismo, ha recordado que a pesar de que estas personas pueden aparcar en la zona ORA sin tique, las obras llevadas a cabo por el Consistorio en la ciudad han provocado la eliminación de más de 400 plazas, lo que dificulta la posibilidad de encontrar un sitio en la zona centro de la capital leonesa.

De este modo, la petición se centra en la realización de un estudio pormenorizado sobre el cumplimiento de la citada normativa, en cuanto a la ratio de plazas reservadas para personas con movilidad reducida y, en caso de que éste no se cumpla, que se actúe "de manera inmediata y con un calendario fijo de decisiones".

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, ha manifestado al respecto que durante 2025 se sumaron 19 plazas a las 788 existentes para personas con movilidad reducida. Además, están previstas en estos momentos otras 25, tres de ellas en la zona ORA de Papalaguinda y José Aguado y el resto en áreas de estacionamiento no regulado.

"EN EL LÍMITE DE LA RATIO"

Con estos datos, ha argumentado el representante socialista, la ciudad se encuentra "en el límite de la ratio", con 832 plazas específicas de movilidad reducida, aunque no ha descartado poder mejorar en este ámbito. "Nadie puede impedir que podamos seguir estudiando y mejorando las plazas de discapacidad en la ciudad de León que en la actualidad, que se encuentran en la ratio adecuada para lo que debe de ser el cumplimiento de la legislación vigente, sin perjuicio de que se pretenda mejorar siempre la situación de estas personas en la ciudad de León", ha apostillado.

Por su parte, el portavoz de UPL en el Ayuntamiento, Eduardo López Sendino, ha expresado que el voto leonesista hacia esta iniciativa es "absolutamente favorable" y ha mostrado su "apoyo total" a la moción.

"RECETAS" QUE "YA NO SON SUFICIENTES"

En una segunda ronda de intervenciones, David Fernández ha precisado que la moción incluye un análisis sobre la ubicación o distribución por las zonas de la ciudad de las plazas para personas con movilidad reducida y ha sostenido que las "recetas" que han existido hasta ahora en este apartado "ya no son suficientes".

"Aquí no se está haciendo una enmienda a nada, aquí lo que se está diciendo es que hay que mejorar y que hay que darle un empujón. Y que ya han pasado siete meses desde que esta cuestión se la comunicaron concretamente al señor alcalde y de momento no ha habido ningún avance en esta materia. ¿Se han creado plazas? Sí, pero es que igual hay que mirar si son las suficientes y la ubicación de esas plazas", ha concluido.

Finalmente, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha señalado que el PSOE apoyará la moción, aunque ha solicitado que se retire de la misma la frase que alude a "falta de sensibilidad" del Ayuntamiento por no ajustarse a la realidad; palabras que el PP ha aceptado eliminar del texto.