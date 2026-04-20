El Ayuntamiento de León restaura la portada de hierro fundido de Coomonte del edificio consistorial de Ordoño II

El Ayuntamiento de León inicia los trabajos de restauración del conjunto escultórico de hierro fundido del escultor zamorano José Luis Alonso Coomonte que decora la portada del edificio consistorial de la avenida Ordoño II. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano, ha iniciado los trabajos de restauración del conjunto escultórico de hierro fundido del escultor zamorano José Luis Alonso Coomonte que decora la portada del edificio consistorial en la avenida Ordoño II.

Se trata de una obra de arte contemporáneo de Coomonte, premio de las Artes de Castilla y León 2020, recientemente fallecido. Esta es una de sus intervenciones artísticas en edificios institucionales.

El conjunto escultórico, que data de 1975, consta de una puerta y once frisos (seis en la avenida Ordoño II y cinco en la calle Alfonso V). De hierro forjado a mano, presenta motivos ornamentales orgánicos, líneas y engarces.

La patología que presenta viene derivada de la acción del agua y el viento sobre el hierro y las actuaciones se centrarán en la limpieza y protección adecuada del metal y en evitar su corrosión, así como la consolidación de la obra con el sellado de grietas y revisión de anclajes entre otras medidas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Más de 200 obras escultóricas distribuidas por toda la ciudad convierten León en una "gran galería de arte al aire libre" para disfrute de vecinos y visitantes. Se trata de esculturas, monolitos y fuentes ornamentales que jalonan parques, espacios verdes, calles y rotondas, todos espacios públicos, algunas de gran formato y otras de pequeño tamaño que pueden pasar desapercibidas para el viandante.

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano, es el encargado de la conservación de estos elementos ornamentales con cargo al contrato de mantenimiento de los espacios verdes, con una inversión anual de 40.000 euros durante ocho años. En los dos últimos años, además de actuaciones puntuales, las intervenciones realizadas por el Ayuntamiento de León se han centrado en la conservación y mantenimiento de catorce obras.

El catálogo de obras de esta "gran galería de arte al aire libre" crece año a año. Entre las últimas adquisiciones se encuentran el león rampante que preside la rotonda del Puente de los Leones desde el pasado mes de diciembre, obra de Fernando Ortiz; el 'skyline' que ya se ve en la glorieta próxima al Centro Cívico Ventas Oeste en el barrio de la Inmaculada, de Carlos Cuenllas; el papón y astronauta en la confluencia de la calle Gil y Carrasco con Ordoño II de Amancio González o la 'La lupa de León' (Fisura XV) de Carlos Cuenllas en Ordoño II, próxima a la glorieta de Guzmán.