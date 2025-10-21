El Ayuntamiento de León se suma al Día Mundial del Ahorro Energético con actividades en centros académicos

El concejal de Desarrollo Urbano de León, Luis Miguel García Copete, en el CEIP Anejas, donde se han llevado a cabo diversas charlas con motivo del Día Mundial del Ahorro Energético. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, junto a la Junta de Castilla y León, ha conmemorado este lunes el Día Mundial del Ahorro Energético, a través de diversas actividades en el ámbito académico para concienciar sobre el consumo responsable y dar a conocer las diversas alternativas sostenibles para mejorar el medio ambiente.

Las jornadas forman parte de una campaña de educación que tiene como finalidad que el alumnado conozca las problemáticas del medio ambiente y aporte soluciones a la lucha contra el cambio climático.

El concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García Copete, ha visitado este lunes el CEIP Anejas, donde se han llevado a cabo diversas charlas de educadores ambientales con los alumnos de Primaria a lo largo de toda la jornada escolar.

El concejal ha animado al alumnado a unirse a esta causa y a tomar conciencia de esta realidad, aportando soluciones sostenibles en su día a día, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El IES Claudio Sánchez Albornoz también formará parte de esta campaña de sensibilización a través de dos jornadas que se celebrarán mañana y este miércoles en las que los alumnos de la ESO aprenderán a actuar de una manera más sostenible con el medio ambiente.

Estas acciones se enmarcan en una campaña del Ayuntamiento de León, en colaboración con la Junta, centrada en la celebración de fechas de importancia medioambiental para sensibilizar a la ciudadanía sobre diferentes problemas y sus posibles soluciones para formar una conciencia activa sobre la conservación del medio ambiente; la necesidad del ahorro hídrico; la reutilización y el reciclaje de residuos; la eficiencia energética; la lucha frente al cambio climático y evitar el desperdicio alimentario, entre otros aspectos.