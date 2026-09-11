El Ayuntamiento de Navarredonda (Ávila) organiza un certamen de teatro en octubre que acerca a los grandes autores. - AYUNTAMIENTO DE NAVARREDONDA.

NAVARREDONDA DE GREDOS (ÁVILA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos (Ávila) ha organizado un certamen de teatro para el primer fin de semana de octubre, concretamente el viernes 2 y el sábado 3, con el objetivo de acercar las obras de grandes autores a los habitantes de los municipios de la zona.

Desde la corporación municipal han destacado que tienen la suerte de contar con una compañía cuyo objetivo es acercar el teatro a municipios de menos de mil habitantes. Asimismo, han manifestado su deseo de compartir esta iniciativa con todos los aficionados de la zona de Gredos norte que decidan aprovechar la oportunidad.

Para la realización de esta cita cultural, el Ayuntamiento ha contactado con la compañía 'Chácena'. Por su parte, la formación teatral se ha comprometido a seleccionar sus montajes entre diversas propuestas para facilitar el acceso al teatro en aquellos lugares donde existen dificultades para presenciar grandes estrenos o representaciones.

Por otro lado, el director de la compañía, Carlos Marcet, ha explicado las claves del proyecto y ha indicado que se consideran una compañía de actores de las de toda la vida. Marcet ha señalado que su oficio es el de "cómicos de la legua" y que afrontan su trabajo con mucho interés, con la meta principal de que el espectador sienta por encima de todo.

En este sentido, el director ha asegurado que el día que el público no se ponga en pie gritando bravo se retirarán. Finalmente, Marcet ha afirmado que en cada representación se dejan el alma pero no la pierden, debido a que la comparten con los asistentes.