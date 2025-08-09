El Ayuntamiento de Las Navas del Marqués (Ávila) recomienda el uso de mascarilla por el humo persistente en el municipio

Vehículo colabora en el incendio originado en San Bartolomé de Pinares, a 9 de agosto de 2025, en Navas del Marqués, Ávila, Castilla y León (España) - Rafael Bastante - Europa Press

ÁVILA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Navas del Marqués, en Ávila, afectado por el incendio declarado en la jornada del viernes en el término de San Bartolomé de Pinares, ha recomendado a la población, especialmente a personas vulnerables como ancianos, niños y personas con alguna patología respiratoria, el uso de mascarilla cuando permanezcan en el exterior.

La alcaldesa del municipio navero, María del Mar Díaz, ha señalado que el humo del incendio persiste en el ambiente del casco urbano por la ausencia de viento "tan positiva para luchar contra el fuego", pero que causa que el "humo se mantenga estacionario sobre Las Navas".

La regidora ha participado en la reunión del CECOPI celebrada en la mañana de este sábado, bajo la coordinación de delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Francisco Hernández, para evaluar la situación del incendio.

En cuanto a los vecinos desalojados en la Ciudad Ducal y el Barrio de La Estación, la alcaldesa ha pedido "más paciencia" para ver si en las próximas horas la situación mejora y se puede decretar el realojo.

También ha asegurado que "entiende" la situación que están viviendo estos vecinos, a los que "no se va a dejar de atender ni un solo instante". "Les agradezco de corazón su comprensión, colaboración y serenidad frente a lo que están viviendo de manera tan directa", ha expresdao.

Por otro lado, ha explicado a través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press que los medios aéreos no han operado desde primeras horas de este sábado por una situación meteorológica de inversión térmica que compromete el vuelo de hidroaviones y helicópteros, así que, en cuanto remita, el operativo aéreo se pondrá en marcha.