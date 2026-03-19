El Ayuntamiento de Palencia aprueba el pago de 401 facturas pendientes por importe de casi 1,3 millones

Reunión del Pleno del 19 de marzo - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Palencia ha aprobado el reconocimiento extrajudicial de 1.279.611 euros correspondientes a 401 facturas pendientes de pago por el abono de algunos contratos comunes como el suministro de gas, electricidad o limpieza de colegios.

Los grupos de la oposición y los concejales no adscritos han cargado contra la gestión de los pagos y han reprochado al equipo de gobierno que este procedimiento que debería ser excepcional se esté convirtiendo en una práctica habitual, ya que se trata del segundo reconocimiento llevado a Pleno este año.

Tras un acalorado debate y un empate en la votación, la propuesta ha salido adelante con el voto de calidad de la alcaldesa, Miriam Andrés.

El equipo de Gobierno ha justificado esta situación por la falta de personal que complica el servicio de intervención, lo que impide sacar adelante muchos de estos contratos objeto de los pagos aprobados.

En la sesión ordinaria de este jueves también ha salido adelante la aprobación definitiva de la estructura de costes y la fórmula de revisión de precios del contrato de servicios del autobús urbano.

Por otra parte, la sesión plenaria ha contado con la aprobación por unanimidad que una de las salas de la lectura de la biblioteca ubicada en el Lecrác pase a llamarse 'Sala de Marcelino García Velasco', como reconocimiento al poeta palentino y a su trayectoria personal y profesional.

También por unanimidad se ha aprobado la exención a los ciudadanos del pago de la ORA el próximo 4 de abril con motivo del Sábado Santo.