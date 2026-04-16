El Ayuntamiento de Palencia aprueba el reconocimiento extrajudicial de 829.819 euros para el pago de 154 facturas

Pleno del Ayuntamiento de Palencia del 16 de abril - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Palencia ha aprobado el reconocimiento extrajudicial de 829.819 euros para el pago de 154 facturas pendientes, algunas relativas a servicios como la reparación de los semáforos de la ciudad, la limpieza de colegios, la recogida de cartón y papel o jardinería.

El reconocimiento extrajudicial de deuda ha vuelto a centrar el debate de la reunión plenaria, en la que el voto en contra de Izquierda Unida-Podemos, ¡Vamos Palencia! y Partido Popular ha generado un empate que ha necesitado del voto de calidad de la alcaldesa, Miriam Andrés, para sacar adelante la medida que permitirá pagar las facturas pendientes.

La oposición ha vuelto a criticar lo que considera una mala gestión del equipo de Gobierno que ha reconocido su responsabilidad y ha lamentado la falta de personal "que no ha hecho más que empeorar esta situación que se arrastra desde hace años", tal y como ha apuntado la alcaldesa.

El resto de grupos han incidido en la cantidad de reconocimientos extraordinarios de deuda que se reconocen en cada pleno y han coincido en que no se puede hacer de un procedimiento extraordinario una forma continuada de gobernar.

El Partido Popular ha solicitado, incluso, la retirada de este punto del orden del día para dejarlo sobre la mesa y a pesar del rechazo del resto de partidos y concejales no adscritos a esta propuesta, la propia alcaldesa se ha comprometido a convocar a todos los grupos políticos a partir de la próxima semana para estudiar los contratos pendientes y tratar de encontrar una solución conjunta.

OTRAS CUESTIONES

Por otra parte, el Pleno también ha aprobado la propuesta de declaración de concurrencia de circunstancias de especial interés social, a efectos de la declaración de especial interés o utilidad municipal, para la obtención de la bonificación del 95 por ciento de la cuota del ICIO, en relación a la obra de ampliación del vertedero de residuos urbanos de Palencia.

En otro orden de cosas, se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos, la propuesta de encomendar a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la competencia para realizar la convocatoria proceso selectivo de doce plazas de Agente de la Policía Local.

Por último, la moción presentada por Izquierda Unida-Podemos para que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España a convalidar el Real Decreto Ley de medidas de alquiler para la prórroga de contratos ha sido rechaza por todos los grupos políticos y la abstención del PSOE.

La oposición ha coincidido en que no se trata de una competencia municipal, sino que es una medida que corresponde exclusivamente al Gobierno central.