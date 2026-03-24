El Ayuntamiento de Palencia denuncia a la exsecretaria por "registro irregular" de la declaración de bienes de Lombraña

PALENCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia ha denunciado ante el juzgado a la excrestaria municipal, Rosa Peña, cesada hace unos días, por un presunto "registro irregular" de la declaración de bienes de la concejala del PP, Laura Lombraña, adjudicataria de una VPO.

Según fuentes municipales, el Consistorio ha remitido al juzgado toda la información relativa al cese de la exsecretaria y ha puesto en conocimiento del juez estos hechos, por si fueran constitutivos de delito, tal y como exige la ley, ya que la exsecretaria certificó una segunda declaración de bienes de la concejala, manuscrita, sin firma electrónica y en un día inhábil, con las dependencias municipales cerradas.

La edil es adjudicataria de un chalé de protección oficial que no figuraba en su declaración de bienes inicial, publicada en el portal de transparencia del Ayuntamiento. La segunda declaración, objeto de la "irregularidad", corresponde al 21 de julio de 2024, domingo.

La secretaria municipal fue cesada hace unos días por estos hechos y por ocultar durante meses varios requerimientos del Procurador del Común a la Alcaldía, ambas circunstancias justifican la pérdida de confianza alegada por el Ayuntamiento para el cese de la funcionaria y son el objeto de la información que se ha trasladado al juzgado.

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, defendió entonces su decisión debido a una pérdida de confianza, ya que estos hechos "podrían haber generado responsabilidades penales tanto para la funcionaria como para la propia alcaldesa", tal y como explicó en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Mientras, la exsecretaria ha recurrido su cese ante el Tribunal Contencioso Administrativo y ha solicitado medidas cautelares para paralizar su despido.

Por otra parte, la Fiscalía de Palencia mantiene abiertas diligencias sobre la adjudicación del chalé de Lombraña, después de que el candidato de Podemos en las pasadas elecciones autonómicas, Miguel Ángel Llamas, presentara una denuncia tras conocerse el caso.