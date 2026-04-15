El Ayuntamiento de Palencia impulsa un nuevo Plan de Salud Mental para jóvenes centrado en prevención y acompañamiento

Presentación del Plan de Salud Mental de Palencia para jóvenes. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia impulsará un nuevo Plan de Salud Mental para jóvenes que contará con dos programas específicos y se centrará en la prevención y el acompañamiento.

La Concejalía de Juventud, junto a Hermanas Hospitalarias y FEAFES desarrollarán esta iniciativa con un modelo "preventivo, cercano y coordinado" que permita acompañar a la población juvenil en una etapa clave de su desarrollo y mejorar su bienestar emocional, tal y como han adelantado sus promotores durante la presentación.

El Plan Municipal de Salud Mental estará dirigido a la población juvenil, con el objetivo de reforzar la prevención, la detección temprana y el acompañamiento emocional, así como el apoyo a familias y centros educativos.

Las acciones previstas se sustentan en dos programas específicos: por una parte, el Programa MOOD, Espacio de Orientación y Acompañamiento Psicosocial Juvenil, que se desarrollará junto a la Fundación Hermanas Hospitalarias Palencia, como un recurso comunitario específico dirigido a jóvenes, concebido como un espacio accesible, confidencial y gratuito donde se ofrecerán psicoasesorías individuales, acompañamiento psicosocial y talleres grupales de bienestar emocional.

Este servicio se desarrollará en 'La Morada', el nuevo Espacio Joven de Palencia, ubicado en la Avenida de Asturias, que se convertirá en el punto de referencia para la atención psicosocial juvenil en el municipio. Desde este recurso se facilitará la detección temprana de situaciones de malestar, la orientación profesional y la derivación a recursos especializados cuando sea necesario.

El concejal de Juventud, Educación e Infancia, Orlando Castro ha destacado de este programa que los jóvenes de 14 a 25 años y sus familias van a contar con un servicio de orientación y acompañamiento psicosocial, con psicoasesorías, talleres y grupos de apoyo para abordar cuestiones tan importantes como la gestión emocional, la autoestima, los conflictos familiares, el uso problemático de las redes sociales o la salud mental.

"Queremos lanzar un mensaje muy claro: pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía. Y queremos que cualquier joven de Palencia sepa que en 'La Morada' va a encontrar siempre una puerta abierta, una mano tendida y un espacio donde sentirse acompañado", ha puntualizado.

PREVENCIÓN

El segundo programa versará sobre 'Gestión emocional y prevención de crisis en la adolescencia' en centros educativos y estará desarrollado junto a FEAFES Salud Mental Palencia y está dirigido al alumnado de Educación Secundaria.

Las sesiones abordarán la gestión emocional, la prevención de crisis, el bienestar psicológico y la reducción del estigma en salud mental. El programa incluirá también acciones dirigidas al profesorado y a las familias, con formación específica para la detección precoz de señales de alerta, herramientas de intervención. Asimismo, se contemplará atención psicológica y acompañamiento individualizado para jóvenes que lo requieran.

Castro ha destacado que la Concejalía de Juventud ha puesto en marcha esta iniciativa ante la preocupación que han generado en el consistorio los últimos datos sobre la salud mental en la población joven de Castilla y León.

El servicio de orientación telefónica de la Junta de Castilla y León gestionado por la Fundación ANAR recibió el pasado año más de 13.000 llamadas de menores vinculadas a conductas autolíticas o comportamientos de daño autoinfligido como forma de aliviar el malestar emocional.

El 35 por ciento de las llamadas procedían de jóvenes de 16 y 17 años, que señalaban problemas relacionados con consumo de alcohol y drogas, dificultades emocionales y uso problemático de pantallas y videojuegos.