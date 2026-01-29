El Ayuntamiento de Palencia impulsa tres programas con alternativas educativas y de ocio a los jóvenes

Presentación de los tres programas educativos y de ocio del Ayuntamiento de Palencia. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

El Ayuntamiento de Palencia ha puesto en marcha tres programas complementarios dirigidos a la infancia, adolescencia y juventud con alternativas educativas y de ocio.

Se trata de la continuidad del Aula de Convivencia Externa (ACEX), el programa 'Conecta Contigo' y una nueva edición de 'Engánchate', iniciativas "que refuerzan el compromiso municipal con la convivencia, el bienestar emocional y el ocio educativo como herramientas clave de acompañamiento y prevención", tal y como ha señalado el Consistorio durante su presentación.

El Aula de Convivencia Externa (ACEX) supone la continuidad de la experiencia piloto que se desarrolló en la capital entre el 19 de noviembre y el 19 de diciembre de 2025, cuyos resultados han confirmado su eficacia como recurso educativo alternativo y de apoyo a la convivencia escolar.

La evaluación realizada por los centros educativos participantes refleja una valoración muy positiva del programa y destaca la adecuación del ACEX como alternativa a la expulsión o modificación horaria tradicional (4,5 sobre 5), la conveniencia de su continuidad como medida de apoyo a los centros (4,5 sobre 5), la idoneidad del espacio (4,75 sobre 5) y, especialmente, la coordinación con el equipo técnico, que ha obtenido la puntuación máxima (5 sobre 5).

Por otro lado, el alumnado percibe el ACEX como un "espacio seguro y de acompañamiento", observándose mejoras en la actitud, la participación, la expresión emocional y el sentimiento de pertenencia.

Los centros educativos valoran el programa como una medida educativa que evita la desconexión del alumnado durante los periodos de sanción y como un apoyo clave también para las familias.

La iniciativa se desarrolla en el Centro Cultual Lecrác en horario de mañana, con un equipo multidisciplinar de profesionales del ámbito educativo, psicológico y social, y se consolida como una herramienta de acompañamiento que transforma los conflictos en oportunidades de aprendizaje.

El concejal de Educación, Juventud e Infancia, Orlando Castro, ha destacado que la experiencia piloto del ACEX "ha demostrado que otra forma de abordar la convivencia escolar es posible" y ha incidido en que los datos confirman que "acompañar, escuchar y educar funciona mejor que expulsar", motivo por el que se apuesta por dar "continuidad y estabilidad" a este recurso.

HÁBITOS SALUDABLES

Por otra parte, el Ayuntamiento pone en marcha el programa 'Conecta Contigo', una iniciativa destinada a acompañar los jóvenes en su etapa formativa, con la mejora del rendimiento académico sin descuidar el bienestar emocional y personal. El programa aborda la gestión del estrés y la ansiedad, la concentración, la organización del tiempo y la adquisición de hábitos saludables.

Las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Lecrác hasta el próximo 28 de febrero y entre ellas destaca el taller 'Conecta Conmigo: no todo es presión', centrado en técnicas de relajación, mindfulness, descanso y autocuidado, con sesiones de lunes a sábado, en horario de 12.00 y 18.00 horas, con una duración de 30 minutos.

Asimismo, el programa incluye el taller 'Conecta Conmigo: consigue tus metas', orientado a técnicas de estudio y motivación, que se impartirá los jueves 29 de enero, 5 de febrero y 12 de febrero, de 16.00 a 17.00 horas, con previsión de ampliación en función de la demanda.

Este programa, según ha explicado Castro, nace para decir a los jóvenes que no están solos y que su bienestar emocional es tan importante como los resultados académicos. "Queremos ofrecerles herramientas reales para cuidarse, organizarse y afrontar esta etapa con más calma y confianza", ha añadido.

OCIO EDUCATIVO

Por último, se ha presentado una nueva edición del programa 'Engánchate', una iniciativa consolidada que continúa ampliando su oferta de ocio educativo para niños y jóvenes de entre 4 y 28 años, con una programación que se desarrollará a lo largo del primer trimestre del año.

Las actividades arrancan a finales de enero y se extenderán durante los meses de febrero y marzo, combinando propuestas estables y acciones puntuales en fines de semana.

'Engánchate' promueve valores como la convivencia, el respeto, la autoestima, la educación emocional y la toma de decisiones responsables, ofreciendo alternativas de ocio saludable y participativo adaptadas a las diferentes edades.

La programación incluye actividades culturales, artísticas y educativas como danza creativa, funky, cine fórum, talleres emocionales, escape rooms temáticos, educación de calle y acciones en espacios públicos de la ciudad.

La mayor parte de ellas se desarrollan en el Espacio Joven, la sala de Juventud del Lecrác y distintos espacios abiertos, favoreciendo la participación comunitaria y el uso positivo del tiempo libre. Las inscripciones se realizan a través de los diferentes canales habilitados para cada actividad y pueden consultarse en la web municipal.

La jefa de sección de Infancia, Juventud y Educación, Gema Infante, ha señalado que se trata de una apuesta clara por un ocio educativo, accesible y cercano, que se despliega durante todo el trimestre para ofrecer a niños y jóvenes "alternativas reales de participación, expresión y convivencia saludable".

Las personas interesadas en estos programas pueden obtener más información en la Concejalía de Juventud, ubicada en la plaza Mariano Timón, en el teléfono 979 706324, en el correo electrónico juventud@aytopalencia.es o en la web www.aytopalencia.es.