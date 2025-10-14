El Ayuntamiento de Palencia lanza una nueva edición de Cuenta Consumo con 500.000 euros para impulsar el comercio local

PALENCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia, en colaboración con la Mesa de Comercio, ha puesto en marcha una nueva edición de 'Cuenta Consumo Palencia', una iniciativa destinada a activar el gasto en el comercio de proximidad, que pondrá en circulación 500.000 euros entre el 20 de octubre y el 16 de noviembre.

En este marco, la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, ha subrayado que comprar en los comercios de la ciudad "ofrece beneficios personales y colectivos", ya que el comercio local "es el que brinda una atención más cuidada, conoce las preferencias y cuenta con profesionales que transmiten su sensibilidad". "Es un comercio muy humano", ha añadido.

En esta línea, de la cantidad en circulación, el Consistorio aportará 100.000 euros con el objetivo de "estimular" directamente la economía local. Así, por cada 100 euros de compra realizados a través de la aplicación Cuenta Consumo Palencia en los establecimientos adheridos, los usuarios recibirán una bonificación de 20 euros.

A partir del 20 de octubre, cualquier usuario podrá beneficiarse de un 20 por ciento de descuento en sus compras efectuadas en los comercios adheridos, pagando con la aplicación gratuita Cuenta Consumo Palencia.

El monedero digital podrá recargarse desde ese mismo día mediante cuenta corriente o Bizum, con un límite de 100 euros semanales, bonus incluido, sin necesidad de registrarse aquellos que ya utilizaron la aplicación en ediciones anteriores. Finalizada la campaña, el 16 de noviembre, se tramitará la devolución del saldo no bonificado de manera secuencial y progresiva.

TOPE MÁXIMO

Los establecimientos interesados en participar pueden inscribirse a través del formulario disponible en la web oficial de la iniciativa, y, como en convocatorias anteriores, cada comercio contará con un tope máximo de 12.500 euros en ventas dentro de la campaña.

Además, Castro ha destacado también la "importancia" de la iniciativa "para toda la ciudad", al contribuir a la creación de empleo, favorecer la estabilidad laboral, mejorar la imagen urbana y generar actividad económica. "No necesitamos salir fuera para encontrar calidad, atención y buenos precios", ha aseverado la edil.

Asimismo, ha avanzado su intención de que la herramienta "deje de ser puntual y se convierta en algo cotidiano", porque, según ha afirmado, "es el inicio de una forma diferente de consumir: más consciente, más comprometida y más cercana".