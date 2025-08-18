El Ayuntamiento de Palencia pide evitar actividades al aire libre debido a la mala calidad del aire por los incendios

PALENCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia ha emitido un aviso pidiendo a los vecinos cerrar las ventanas y evitar actividades al aire libre, debido a la mala calidad del aire a causa de los incendios forestales.

La estación ubicada en la Plaza de León de la capital ha detectado partículas en suspensión que superan los valores permitidos.

Por ese motivo, el Ayuntamiento recomienda cerrar las ventanas, evitar las actividades deportivas al aire libre, utilizar mascarilla en caso de ser necesario y prestar especial atención a los colectivos de riesgo.