El Ayuntamiento de Palencia solicita a ADIF la paralización de la colocación de las pantallas acústicas

PALENCIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia ha solicitado una reunión urgente con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ante el inicio de la colocación de pantallas acústicas en la zona sur de la ciudad.

El Consistorio también ha recordado, en un comunicado recogido por Europa Press, que en la última reunión mantenida hace unos meses entre ambas administraciones en Madrid, Adif se comprometió a no instalar estas pantallas por la oposición del Consistorio capitalino.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Palencia anuncia que estudiarán todas las vías jurídicas posibles para que no se instalen las pantallas acústicas.

De momento, la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés, ya ha solicitado al presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, su paralización.