El Ayuntamiento de Ponferrada y la APA Peludines sin Suerte denuncian el "cruel abandono" de camadas de gatos

Una de las cajas en cuyo interior se encontraban los cachorros abandonados. - AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

PONFERRADA 4 Jun. (LEÓN) -

El Ayuntamiento de Ponferrada y la Asociación Protectora de Animales (APA) Peludines sin Suerte han denunciado el "cruel abandono" de camadas de gatos junto a su madre en una colonia felina de la ciudad.

El teniente de alcalde y concejal de Protección y Salubridad Animal de Ponferrada, Iván Alonso, ha explicado que los animales fueron localizados en el interior de dos cajas estancas, cerradas y precintadas, un hecho al que se ha referido como "un sacrificio".

El caso ya está en manos de la Policía Local y el Consistorio de la capital berciana ha recordado que la Ley de Bienestar Animal tipifica estas conductas como un delito que conlleva sanciones económicas e incluso penas de prisión.

Asimismo, la Concejalía de Protección y Salubridad Animal ha apuntado que el hecho de dejar un gato doméstico en una colonia "no es ayudarlo". "Cada colonia tiene su propio estado sanitario y el animal introducido corre el riesgo de contraer enfermedades o, peor aún, de ser atacado o muerto por los propios gatos residentes", ha apostillado.

CASOS DE POSIBLE ENVENENAMIENTO

Además, ha realizado un llamamiento a la colaboración ciudadana ante los casos de posible envenenamiento de animales que se investigan en varias zonas de Ponferrada y ha solicitado a los vecinos que alerten a las autoridades si detectan cualquier comportamiento "sospechoso", según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de Ponferrada.

Tanto Iván Alonso como la presidenta de la APA Peludines sin Suerte, Natalia Ramos, han insistido en que sólo las cuidadoras autorizadas pueden alimentar a las colonias exclusivamente con pienso seco (o latas en casos excepcionales) y han precisado que dejar comida casera perjudica la salud de los animales y constituye una infracción de la ordenanza municipal. "Quienes deseen colaborar deben canalizar sus donaciones de alimento directamente a través de las cuidadoras", han apostillado.

Por último, el concejal ha agradecido la labor de Peludines sin Suerte y ha destacado los buenos resultados del plan CER (Captura, Esterilización y Retorno). El último censo refleja una reducción de unos 200 ejemplares y un menor número de colonias activas.

No obstante, Natalia Ramos ha alertado de que están apareciendo cachorros en colonias ya controladas y castradas en su totalidad, por lo que ha reiterado la importancia de que los propietarios particulares esterilicen a sus mascotas, un proceso en el que las clínicas veterinarias locales colaboran activamente.