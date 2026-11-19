La brigada de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada realiza labores de limpieza en Manzanedo de Valdueza, afectada por los episodios de lluvia y arrastres. - AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

PONFERRADA (LEÓN), 19 (EUROPA PRESS)

La brigada de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada continua con las labores de limpieza de Manzanedo de Valdueza, afectada por los episodios de lluvia y por los arrastres de agua, piedras y lodo de los últimos días.

Desde entonces, los operarios han retirado con el personal de la propia brigada los materiales arrastrados a calles y accesos, en unas condiciones que "no han sido sencillas", según ha informado el Ayuntamiento de Ponferrada.

La Concejalía de Medio Rural ha agradecido el trabajo y el esfuerzo de las personas que integran la brigada, que han atendido esta situación "con dedicación y sin reservas", y ha destacado el valor de contar con medios propios para poder actuar con rapidez en estos casos.

Ante el riesgo que se mantiene, ha recordado a los vecinos las recomendaciones de los técnicos ante episodios de lluvia de intensidad moderada a fuerte: permanecer en las plantas altas de las viviendas, evitar desplazamientos innecesarios, alejarse del cauce de los arroyos, no estacionar en la vía pública y seguir las indicaciones de la Policía Municipal, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) y Protección Civil.

El pasado martes día 17 el Ayuntamiento de Ponferrada publicó un decreto mediante el cual se elevaba a nivel de emergencia 1 el Plan de Protección Civil en Manzanedo de Valdueza ante el riesgo medio de deslizamiento de la ladera en el cauce del arroyo, se establecía la creación de un Centro Coordinador de Operaciones (Cecop) y la toma de nuevas medidas de protección.

Según el decreto, el derrumbe de la ladera en el cauce del arroyo de Manzanedo provocaría inundaciones y arrastres de lodo en el núcleo de población de Manzanedo de Valdueza, desencadenados por fenómenos meteorológicos adversos o la propia inestabilidad del terreno.

Este riesgo latente podría tener una afección directa en viviendas y edificaciones, especialmente en las que se encuentran ubicadas en el entorno de la plaza del pueblo, así como en servicios e infraestructuras que han sido proyectadas y construidas para hacer frente a un funcionamiento ordinario e incluso excepcional, pero no para supuestos de fuerza mayor o riesgo imprevisible.