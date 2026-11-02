Ayuntamiento de Salamanca adjudica por 1,05 millones obras de mejora en la Biblioteca Torrente Ballester

SALAMANCA 2 Nov. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado por un precio de 1.051.099,99 euros las obras de mejora del consumo energético y el confort térmico de la Biblioteca Municipal Torrente Ballester.

Esta iniciativa, según han informado fuentes del Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press, está incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) 'CoNEcta Salamanca', centrado en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, que forma parte de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) de la ciudad, materializada en su Agenda Urbana.

La obra está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), cuyo objetivo es fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Salamanca, en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Para el desarrollo de 'Conecta Salamanca', el Ayuntamiento contará con un presupuesto total de 15.227.851 euros de los que el 60 por ciento son aportados por el Feder.

El proyecto de renovación de la eficiencia energética e impermeabilización de la cubierta incluye la renovación total de las cubiertas superior y de la primera planta para garantizar el bienestar térmico y acústico del edificio.

También se procederá al saneamiento de los puntos en mal estado del pavimento vinílico en la sala de lectura principal para mejorar la accesibilidad universal y prevenir el riesgo de caídas o tropiezos, a la vez que se optimiza el rendimiento de la climatización del edificio.

Al mismo tiempo, se procederá a la sustitución de la instalación de climatización, de manera que se garantizará el bienestar de los usuarios y la protección de un edificio que fue inaugurado en el año 1999.

El Ayuntamiento ha destacado, también, que el sistema de control a instalar es telegestionable, lo que permite cambiar todos los parámetros y la programación a través de internet.

Así, se podrán adecuar los horarios de los diferentes circuitos de calefacción, desarrollar consignas de los circuitos de calefacción y del depósito de inercia, modificar a distancia la programación del equipo, solventando posibles averías, y visualizar la evolución histórica de los diferentes sensores instalados en la sala, pudiendo establecer los parámetros más óptimos para una mayor eficiencia energética y, por tanto, no sólo conseguir un mayor ahorro sino también producir una menor contaminación.

De esta manera, incide el Consistorio, las más de 186.000 personas usuarias de este centro cada año, tanto de las salas de lectura y préstamo de libros como quienes asisten a las más de 500 actividades culturales que tienen lugar allí, puedan disfrutar de un entorno aún más agradable, sostenible y eficiente.