El Ayuntamiento de Salamanca amplía las visitas al Parque Botánico de Huerta de Otea y su Aula de las Energías

SALAMANCA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca amplía las visitas al Parque Botánico de Huerta Otea y su Aula de las Energías para que la ciudadanía pueda conocer y experimentar hábitos de eficiencia y ahorro energético, así como conocer la biodiversidad de la ciudad.

Las visitas guiadas se amplían durante el inicio del nuevo curso a entidades sociales de la ciudad, Cruz Roja y Fundación Afim, y centros educativos de los municipios del alfoz, Aldeatejada, Cabrerizos, Carbajosa de la Sagrada, Doñinos de Salamanca, Santa Marta de Tormes, Villamayor de Armuña y Villares de la Reina.

Así, durante el próximo mes cerca de 900 personas participarán en las actividades programadas por la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes y por Asprodes, entidad encargada de la gestión del parque.

De esta forma, se da continuidad a la programación de actividades llevada a cabo en el Aula de las Energías y zonas verdes durante el pasado escolar, con 1.923 participantes de 32 centros educativos, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

La interactividad es una de las claves del Aula de las Energías, con una representación de una cocina y un baño, así como pantallas táctiles que muestran los consumos de luz y agua de los diferentes electrodomésticos y elementos sanitarios de una vivienda, así como el gasto o ahorro que supone el hacer un uso más o menos responsable de los mismos.

Este espacio cuenta también con 18 paneles en los que se explican los distintos tipos de energía, las formas de obtenerla, la diferencia que existe entre las denominadas renovables y las que no lo son, cómo se puede generar electricidad y los pros y contras de cada una de ellas, entre otras cuestiones.

El edificio cuenta además con aportación de energía solar fotovoltaica para el suministro eléctrico del parque y un ejemplo de la energía solar térmica con la instalación de un convector solar parabólico y otro plano con sistema de drenaje.