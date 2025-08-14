El Ayuntamiento de Salamanca aumenta en 600 las plazas para las ludotecas municipales del próximo curso escolar.

SALAMANCA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha incrementado en más de 600 las plazas del programa de ludotecas municipales para el próximo curso escolar que alcanzarán de esta manera las 2.430. El presupuesto que ha destinado el Consistorio salmantino a esta iniciativa es de 361.325,23 euros, con el objetivo de "facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral al mismo tiempo que promueve una función pedagógica, social, inclusiva y de integración en el entorno comunitario", como ha indicado la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez.

Se trata de una apuesta del Consistorio salmantino "por apoyar a las familias salmantinas a lo largo de todo el año, muy especialmente en los periodos no lectivos de verano, Navidad, Carnaval y Semana Santa", como ha indicado la edil en su visita a la ludoteca municipal que tiene lugar en el CEIP Rufino Blanco de la capital.

Rodríguez ha subrayado que el plazo de solicitud permanecerá abierto del 4 al 15 de septiembre, ambas fechas inclusive, y las solicitudes deberán ser presentadas de manera electrónica a través del formulario que estará disponible en la web https://programasbienestarsocial.com/. Asimismo, el personal técnico en animación sociocomunitaria de cada CEAS realizará la inscripción presencialmente a aquellas familias que lo soliciten, previa cita, llamando al teléfono 900 55 00 10.

La próxima convocatoria de las ludotecas municipales comenzará el 6 de octubre con un total de 524 plazas, lo que representa casi un siete por ciento más que en la edición anterior. Están dirigidas a niñas y niños de 3 a 8 años, excepto en el caso de Puente Ladrillo que la edad se amplía de los 6 a los 12 años al realizarse un proyecto adaptado a las necesidades específicas de la zona.

Participan en actividades lúdicas en horario de tarde durante dos días a la semana, en sesiones de una hora y media de duración, en cada uno de los Centros de Acción Social (CEAS) repartidos por la ciudad: Centro, Garrido Norte y Sur, Rollo-Puente Ladrillo, Pizarrales, San Bernardo, San José-Zurguén y Vistahermosa-Buenos Aires.

Por otra parte, Rodríguez ha puesto de relieve que el Ayuntamiento de Salamanca también ha reforzado el número de plazas "para responder a las necesidades de las familias durante los periodos no lectivos". Así, del total de plazas ofertadas para la próxima edición, 1.854 van destinadas a los programas denominados 'Concilias' de Navidad, Carnaval y Semana Santa, 528 más que este año.

En este sentido, Rodríguez ha señalado que "este esfuerzo municipal obedece a la mayor demanda en determinadas zonas de la ciudad".