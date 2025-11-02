El Ayuntamiento de Salamanca celebra el IV Encuentro de Participación Local el 5 noviembre

SALAMANCA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca organiza el IV Encuentro de Participación Local el próximo 5 de noviembre en el Centro Municipal Integrado (CMI) Victoria Adrados con el objetivo de ofrecer una mayor visibilidad a la labor de las asociaciones de vecinos y entidades de participación en los barrios de la ciudad.

En este encuentro se permite intercambiar experiencias de éxito y fomentar aún más la participación en los barrios de Salamanca, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

La jornada comenzará a las 17.30 horas con la bienvenida por parte del concejal de Participación Social y Voluntariado, Roberto Martín, a la que seguirán las experiencias de participación del fundador y presidente de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural, Víctor Ventosa, y el secretario del Defensor del Mayor, Argimiro Pérez Estévez.

Seguidamente, a las 18.00 horas, habrá actividades de la Policía Local de Salamanca y, tras una pausa/café, el encuentro finalizará con una mesa redonda a partir de las 19.00 horas en la que intervendrán representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Salamanca (Fevesa), la Asociación de Vecinos Puentelave, la Asociación Colectivo Khora y la Asociación a Amas de Casa, Consumidores y Usuarios.