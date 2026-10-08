Ayuntamiento de Salamanca congela, "por décimo tercer año", cinco impuestos municipales

Rodríguez antes de comparecen en la rueda de prensa sobe los impuestos y tasas municipales, - EUROPA PRESS

SALAMANCA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacicneda del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez, ha presentado el Proyecto de Ordenanzas reguladoras de los tributos, precios públicos y tarifas municipales para 2027 que consolida, "por decimotercer año consecutivo", la congelación de los cinco impuestos municipales.

Se trara del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), la plusvalía, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), el impuesto sobre actividades económicas (IAE) y el impuesto sobre los vehículos.

Además, también se congelarán la "práctica totalidad de tasas y precios públicos", como ha apuntado Rodríguez, durante la presentación del proyecto, que se debatirá en un pleno extraordinario el próximo 16 de octubre.

Asimismo, el concejal ha recordado que en estos 13 años el IPC acumulado ha sido del 29,4 por ciento al tomar como referencia el interanual de mayo. "y de haberse aplicado anualmente, los tributos se habrían elevado en esa proporción".

El proyecto prevé actualizar un 3,2 por ciento, lo que equivale al IPC interanual de mayo, las tarifas ligadas a compromisos contractuales (como son el agua y alcantarillado, servicios funerarios y cementerios municipales, estacionamiento regulado, Mercado Central, estacionamiento del Centro de Transportes y depuración), así como las del servicio de retirada y depósito de vehículos y las del transporte urbano, aunque e mantiene congelado el bono-bus especial.

Fernando Rodríguez ha aseverado que a pesar de esta actualización, las tarifas del autobús continuarán entre "las más económicas del país" ya que según un informe de Facua, Salamanca ocupa el puesto 37 de las 50 capitales de provincia españolas y el 48 de 57 ciuidades en el caso del bono-bus ordinario.

Por otro lado, el titular de Hacienda ha señalado que en el Proyecto de Ordenanzas para 2027 se "mantienen todos los beneficio"s existentes en los tributos, tarifas y precios en favor de familias con menores ingresos o para el fomento de la actividad económica.

Además, se amplía del 50 al 90 por ciento la reducción en la tasa por licencia urbanística para la construcción de viviendas de protección pública y para la realización de obras en locales destinadas a la puesta en marcha de un primer negocio o a la ampliación del existente.

En cumplimiento de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, la tasa por la recogida de basura se ajusta para no ser deficitaria y vincular su importe a la generación de residuos.

Como consecuencia, la tasa descenderá para el 13 por ciento de los contribuyentes que habitan en viviendas de quinta a séptima categoría y determinados locales comerciales y aumentará 0,63 euros al mes para el 75 por ciento de los contribuyentes, correspondiente a viviendas de primera a cuarta categoría. Rodríguez ha señalado que el reciclaje realizado en la ciudad hace que se amortigüe la subida.