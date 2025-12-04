El Ayuntamiento de Salamanca creará una nueva zona de juegos infantiles y arbolado en el paseo de los Olivos

La concejala de Medio Ambiente, María José Coca, en la presentación del proyecto de restauración paisajística para crear un nuevo parque infantil naturalizado en el paseo de los Olivos. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

VALLADOLID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Medio Ambiente, María José Coca, ha dado a conocer el proyecto de restauración paisajística para crear un nuevo parque infantil naturalizado en el paseo de los Olivos, junto a la Biblioteca Torrente Ballester, que tratará la Comisión de Medio Ambiente para su aprobación con un presupuesto de licitación de 268.564,64 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Esta iniciativa, que da respuesta a una de las peticiones realizadas a través de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento para 2026, está incluida en el proyecto de renaturalización de antiguas vías pecuarias de la estrategia de desarrollo urbano 'CoNEcta Salamanca', que se encuadra dentro del Plan de Actuación Integrado (PAI) 'Europa transforma nuestros barrios' para la convocatoria de los fondos europeos EDIL 2025, centrado en Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas.

La obra está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y su objetivo es fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Salamanca, en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Para el desarrollo de 'CoNEcta Salamanca', el Ayuntamiento contará con un presupuesto total de 15.227.851 euros de los que el 60 por ciento son aportados por los fondos europeos Feder.

En el paseo de los Olivos, junto a la Biblioteca Pública Municipal Torrente Ballester, existe una zona estancial, compuesta por un espacio terrizo con una bancada de ladrillo, como ha explicado la concejala.

Los trabajos a realizar contemplan la reconfiguración del espacio para crear dos nuevas zonas de juegos infantiles, diferenciadas por edades y rodeadas de arbolado consolidado y vegetación. De esta forma, se pretende dotar al barrio una nueva zona lúdica tanto para los habitantes de la Chinchibarra y Garrido como para personas usuarias de la biblioteca.

En concreto, se habilitará un gran espacio vallado perimetralmente con juegos fabricados artesanalmente en madera natural de robinia sin modificar su forma original de tronco, de manera que se consiguen juegos colocados sobre una base amortiguante de gravilla para garantizar la seguridad sin perder la esencia ecológica del espacio.

En una de las zonas infantiles se instalarán dos grandes juegos tipo mikado, similares a los ya instalados en otros parques como los Huertos Urbanos y el Paseo Fluvial, que fomentan la agilidad y equilibrio corporal de forma individual y colectiva.

La otra zona infantil, por su parte, se compondrá de juegos adaptados para los niños más pequeños, centrados en la experimentación y la creatividad.

El pavimento perimetral a los juegos será accesible y sostenible, compuesto por losas fabricadas con aporte de áridos reciclados, así como tratamiento antimanchas y fotocatalítico para renovar el aire y disminuir los niveles de dióxido de nitrógeno. Serán losas de gran formato en color verde musgo para naturalizar visualmente el entorno.

Por otro lado, el carril bici existente se renovará y quedará separado de la zona peatonal y del parque, mientras el mobiliario urbano estará compuesto por 30 bancos, cinco papeleras y una fuente bebedero que se instalarán en la zona peatonal.

Toda la zona contará con nuevo alumbrado público mediante cinco farolas situadas en la banda verde de los paseos, con tecnología energéticamente eficiente para fomentar el ahorro en el consumo eléctrico.

El proyecto también permitirá ampliar las zonas verdes del barrio, de acuerdo con Savia, la Estrategia de Infraestructura Verde del Ayuntamiento de Salamanca para contribuir a una ciudad "más saludable y sostenible, mejor adaptada al cambio climático, y por tanto con una mayor calidad de vida para sus habitantes".

En el parque de la Chinchibarra se plantarán 100 árboles a mayores de los ya existentes, con la introducción de diversidad y mejora de especies arbóreas para la formación de un bosque urbano que, además de mejorar la calidad del aire y reducir el efecto 'isla de calor', pueda ser aprovechado para especies de avifauna.

También se acondicionará la mediana del paseo de los Olivos y los parterres con especies de bajo consumo hídrico.

Al mismo tiempo, se ampliarán los parterres existentes junto a la Glorieta del Voluntariado para mejorar la accesibilidad y configurar un nuevo trazado peatonal seguro y diferenciado del carril bici. En total, se plantarán unos 1.700 ejemplares de plantas arbustivas.