El Ayuntamiento de Salamanca inicia este lunes la limpieza de más de 300.000 metros cuadrados de solares municipales

SALAMANCA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca iniciará a partir de este lunes, 4 de mayo, la limpieza de más de 300.000 metros cuadrados de solares municipales en los que predomine la abundancia de maleza.

Los trabajos se realizarán con el objetivo de mantener cada parcela en las condiciones adecuadas de salubridad, evitar la propagación de incendios y la proliferación de plagas animales que puedan poner en peligro la salud de los vecinos, según ha afirmado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

La limpieza de las parcelas comenzará en los barrios Blanco y Chamberí y, hasta septiembre, se adecentarán los solares municipales de toda la ciudad, primordialmente los de las zonas más próximas a los núcleos de población, residencias de mayores, colegios, guarderías o parques infantiles y con mayor riesgo de incendio o proliferación de plagas.

Para ello, se realizará mediante maquinaria pesada, con una pala cargadora para realizar la limpieza, desbroce y perfilado de los solares, y un camión 'dumper' para el transporte de los residuos sobrantes a un vertedero autorizado; o mediante maquinaria de mano y camioneta, en el caso de solares de pequeñas dimensiones o de difícil acceso.

Aunque se revisarán todos los solares municipales y se limpiarán aquellos que lo precisen, los ciudadanos que quieran solicitar al Ayuntamiento la limpieza de una parcela municipal concreta podrán ponerse en contacto a través del Servicio de Atención Ciudadana Salamanca, mediante el teléfono 010, el correo electrónico salamanca010@salamanca010.es o la aplicación para dispositivos móviles, que se puede descargar de forma gratuita en iOs y Android, bajo la denominación 'Salamanca 010'.

A la vez que estas actuaciones, el servicio municipal de urbanismo llevará a cabo los requerimientos para que los propietarios de solares privados acometan la limpieza de sus respectivas parcelas.