El Ayuntamiento de Salamanca licita las obras para cerrar el Recinto Ferial de La Aldehuela

Recreación del cerramiento del recinto. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha licitado las obras de cerramiento del Recinto Ferial de La Aldehuela para poder acoger grandes eventos culturales, con un presupuesto base de 369.831,41 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

El Recinto Ferial de La Aldehuela es un espacio "emblemático" de Salamanca, conocido no sólo por su riqueza medioambiental junto a la ribera del río Tormes, sino también por ser uno de los espacios de las Ferias y Fiestas en honor a Santa María de la Vega y donde cada domingo tiene lugar el mercadillo conocido popularmente como 'rastro'.

La amplia zona explanada, a la que se puede llegar por diferentes medios de transporte público y privado, cuenta además con varios aparcamientos en superficie gratuitos que suman más de 1.300 plazas en total. Al mismo tiempo, cuenta con las infraestructuras necesarias para albergar eventos de gran magnitud.

Para facilitar el correcto desarrollo de estos futuros eventos, el Ayuntamiento ejecutará un cerramiento del Recinto Ferial en su lindero con la avenida de La Aldehuela, de 2,5 metros de altura, compuesto por un murete de hormigón y una verja metálica con pletinas verticales giradas respecto de su eje vertical.

Para acceder a este recinto se proyectan cinco puertas correderas, tres de ellas de ocho metros de longitud en los accesos rodados, y dos de seis metros, así como dos puertas abatibles para el paso peatonal. Todas ellas serán de diseño similar al cerramiento metálico.