El Ayuntamiento de Salamanca oferta 140 plazas para cuatro cursos del Plan Formativo Municipal

SALAMANCA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado la oferta de 140 plazas para cuatro nuevos cursos del Plan Formativo Municipal que se desarrolla a través del Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL).

La concejala de Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha indicado este jueves que estas iniciativas son fruto "del contacto directo y continuo con las empresas de la ciudad para atender la cobertura específica de determinados perfiles de trabajo".

De este modo, los nuevos cursos forman parte de un plan de 39 formaciones en total, a los que se suman otros 21 del proyecto Laboris Helmántica financiado con fondos europeos, así como dos programas mixtos de formación y empleo y cuatro programas de Formación Ocupacional para Desempleados (FOD), ya en marcha en colaboración con la Junta de Castilla y León. A partir de septiembre comenzarán dos cursos presenciales, con 20 plazas cada uno, y otros dos de forma on line, con 50 plazas cada uno.

La asignación de plazas, como han subrayado desde el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press, se efectuará por orden de preinscripción, siendo requisito para cada persona estar inscrita en el Cefol, en situación de desempleo y empadronada en la ciudad de Salamanca con al menos seis meses de antigüedad.