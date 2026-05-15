El Ayuntamiento de Salamanca oferta 248 plazas en una nueva edición del programa 'Verano Joven'

El Ayuntamiento de Salamanca oferta 248 plazas en una nueva edición del programa 'Verano Joven'.
El Ayuntamiento de Salamanca oferta 248 plazas en una nueva edición del programa 'Verano Joven'. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 15 mayo 2026 13:29
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SALAMANCA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha lanzado una nueva edición del programa 'Verano Joven' con 248 plazas para niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 8 y los 30 años.

El concejal de Juventud, Pedro Martínez, ha señalado que "es una apuesta decidida del Ayuntamiento por ofrecer a niños y jóvenes una ocupación positiva de su tiempo libre en verano, favoreciendo la convivencia, el aprendizaje y el desarrollo personal, al tiempo que se facilita la conciliación de la vida familiar y laboral durante los meses de julio y agosto".

Martínez ha subrayado además que "se trata de una programación variada e inclusiva, diseñada para dar respuesta a las diferentes edades e intereses, y para garantizar que todos los jóvenes de Salamanca tengan acceso a actividades de calidad en verano".

El plazo de inscripción para participar en estas propuestas se abre este viernes, 15 de mayo, a las 12.00 horas y los interesados deberán rellenar el formulario disponible en la página web https://www.aytosalamanca.es/w/verano-joven. El plazo se cerrará el viernes 22 de mayo a las 11.59 horas. Esa misma tarde se publicarán los listados de los solicitantes acorde a los requisitos y criterios exigidos en las bases del programa y el lunes, 25 de mayo, se publicarán los listados definitivos.

En el caso de que fuera necesario, debido a que el número de solicitantes sea mayor al número de plazas ofertadas, se realizará un sorteo público el miércoles, 27 de mayo a las 10:00 horas en el Espacio Joven. Para cualquier duda o aclaración con respecto al 'Verano Joven 2025', los interesados pueden dirigirse al Espacio Joven (calle José Jáuregui, 16), en horario de 9.00 a 14.00 horas, o a través del teléfono 923 28 11 01 o del correo electrónico espaciojoven@aytosalamanca.es.

SEIS ACTIVIDADES

En esta edición se ofertan seis actividades adaptadas a los diferentes grupos de edad. Una de ellas es el campamento infantil en 'La Canaleja', que cuenta con 39 plazas, y está dirigido a niños de entre 8 y 13 años. Esta actividad se llevará a cabo del 1 al 10 de agosto.

Un total de 39 plazas se podrán a disposición de las familias para el campamento en costa 'Balmori'. En este caso, la actividad está dirigida a menores de entre 13 y 17 años y se desarrollará del 8 al 15 de agosto.

Por su parte, el campus juvenil multiactividades, dirigido a menores con edades comprendidas entre los 12 y 16 años, tendrá dos ediciones con 30 plazas en cada una de ellas. La primera tendrá lugar del 29 de junio al 10 de julio, y la segunda del 3 al 14 de agosto. Esta actividad se desarrollará en los municipios salmantinos de San Miguel de Valero, Huerta, Pelabravo, Sardón de los Frailes y Ledesma, así como en la localidad vallisoletana de Castronuño.

Al igual que en la pasada edición, también se llevarán a cabo las semicolonias inclusivas de 'Aviva'. Se realizarán en tres turnos con 20 plazas en cada uno de ellos y podrán participar jóvenes de entre 15 y 30 años. En este caso se llevarán a cabo de lunes a viernes y el primero de ellos será del 20 al 31 de julio, el segundo del 3 al 14 de agosto, y el tercero del 17 al 28 de agosto.

Finalmente, también se incluyen en la programación dos circuitos culturales europeos. El primero de ellos tendrá como destino Bélgica del 7 al 13 de julio y podrán participar jóvenes de entre 24 y 30 años. El segundo destino será Viena y, en este caso, se desarrollará del 20 al 26 julio y está dirigido a jóvenes de entre 18 y 26 años. Para cada uno de ellos se ofertan un total de 25 plazas.

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