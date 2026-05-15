El Ayuntamiento de Salamanca oferta 248 plazas en una nueva edición del programa 'Verano Joven'. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha lanzado una nueva edición del programa 'Verano Joven' con 248 plazas para niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 8 y los 30 años.

El concejal de Juventud, Pedro Martínez, ha señalado que "es una apuesta decidida del Ayuntamiento por ofrecer a niños y jóvenes una ocupación positiva de su tiempo libre en verano, favoreciendo la convivencia, el aprendizaje y el desarrollo personal, al tiempo que se facilita la conciliación de la vida familiar y laboral durante los meses de julio y agosto".

Martínez ha subrayado además que "se trata de una programación variada e inclusiva, diseñada para dar respuesta a las diferentes edades e intereses, y para garantizar que todos los jóvenes de Salamanca tengan acceso a actividades de calidad en verano".

El plazo de inscripción para participar en estas propuestas se abre este viernes, 15 de mayo, a las 12.00 horas y los interesados deberán rellenar el formulario disponible en la página web https://www.aytosalamanca.es/w/verano-joven. El plazo se cerrará el viernes 22 de mayo a las 11.59 horas. Esa misma tarde se publicarán los listados de los solicitantes acorde a los requisitos y criterios exigidos en las bases del programa y el lunes, 25 de mayo, se publicarán los listados definitivos.

En el caso de que fuera necesario, debido a que el número de solicitantes sea mayor al número de plazas ofertadas, se realizará un sorteo público el miércoles, 27 de mayo a las 10:00 horas en el Espacio Joven. Para cualquier duda o aclaración con respecto al 'Verano Joven 2025', los interesados pueden dirigirse al Espacio Joven (calle José Jáuregui, 16), en horario de 9.00 a 14.00 horas, o a través del teléfono 923 28 11 01 o del correo electrónico espaciojoven@aytosalamanca.es.

SEIS ACTIVIDADES

En esta edición se ofertan seis actividades adaptadas a los diferentes grupos de edad. Una de ellas es el campamento infantil en 'La Canaleja', que cuenta con 39 plazas, y está dirigido a niños de entre 8 y 13 años. Esta actividad se llevará a cabo del 1 al 10 de agosto.

Un total de 39 plazas se podrán a disposición de las familias para el campamento en costa 'Balmori'. En este caso, la actividad está dirigida a menores de entre 13 y 17 años y se desarrollará del 8 al 15 de agosto.

Por su parte, el campus juvenil multiactividades, dirigido a menores con edades comprendidas entre los 12 y 16 años, tendrá dos ediciones con 30 plazas en cada una de ellas. La primera tendrá lugar del 29 de junio al 10 de julio, y la segunda del 3 al 14 de agosto. Esta actividad se desarrollará en los municipios salmantinos de San Miguel de Valero, Huerta, Pelabravo, Sardón de los Frailes y Ledesma, así como en la localidad vallisoletana de Castronuño.

Al igual que en la pasada edición, también se llevarán a cabo las semicolonias inclusivas de 'Aviva'. Se realizarán en tres turnos con 20 plazas en cada uno de ellos y podrán participar jóvenes de entre 15 y 30 años. En este caso se llevarán a cabo de lunes a viernes y el primero de ellos será del 20 al 31 de julio, el segundo del 3 al 14 de agosto, y el tercero del 17 al 28 de agosto.

Finalmente, también se incluyen en la programación dos circuitos culturales europeos. El primero de ellos tendrá como destino Bélgica del 7 al 13 de julio y podrán participar jóvenes de entre 24 y 30 años. El segundo destino será Viena y, en este caso, se desarrollará del 20 al 26 julio y está dirigido a jóvenes de entre 18 y 26 años. Para cada uno de ellos se ofertan un total de 25 plazas.