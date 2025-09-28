El Ayuntamiento de Salamanca ofrecerá el 8 de octubre un curso gratuito de formación básica de voluntariado - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Municipal Integrado Julián Sánchez 'El Charro' acogerá el próximo 8 de octubre, de 17.00 a 20.00 horas, un curso gratuito de formación básica en voluntariado dentro de la programación de la Agencia Municipal del Voluntariado.

Se trata de un curso dirigido tanto a personas que vayan a iniciarse en la acción voluntaria como a quienes deseen conocer más sobre este ámbito, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Los asistentes recibirán conocimientos necesarios para desarrollar una acción voluntaria eficaz y con garantías, con todos los recursos disponibles en la ciudad de Salamanca, así como para poder llevar a la práctica la actividad de voluntariado conforme a las normas y de forma idónea.

Esta acción formativa se realiza en varias ediciones a lo largo del año, para sensibilizar a la ciudadanía acerca del ámbito del voluntariado y facilitar el acceso a entidades de la ciudad como cauce de colaboración solidaria en diferentes ámbitos.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse de forma presencial en el Centro Municipal Integrado de la Plaza de Trujillo o de forma digital a través de la página web www.voluntariadosalamanca.com (sección de Formación), del número de teléfono 660 178 583 y de un mensaje por WhatsApp al 722 614 186.